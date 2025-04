Drasztikusat lépett a Temu: teljesen felborult a stratégiájuk

A kínai online kiskereskedő Temu drasztikusan csökkentette amerikai online hirdetési kiadásait és jelentősen visszaesett az Apple App Store rangsorában, miután Donald Trump elnök átfogó vámokat vezetett be - közölte a Cnbc

A PDD Holdings kínai e-kereskedelmi óriás tulajdonában lévő Temu az elmúlt években intenzív online reklámkampányt folytatott, hogy az árérzékeny amerikai vásárlókat a weboldalára csábítsa. A televíziós és Facebook-hirdetésekre fordított jelentős összegekkel a vállalat rendkívül olcsó ruházati cikkeket, ékszereket, háztartási termékeket és elektronikai eszközöket népszerűsített.

A stratégia olyan hatékony volt, hogy a Temu az elmúlt két évben vezette az Apple leggyakrabban letöltött ingyenes alkalmazásainak listáját az Egyesült Államokban.

A SimilarWeb digitális adatelemző cég adatai szerint azonban a Temu letöltései az Apple App Store-ban 62%-kal csökkentek az elmúlt napokban. Az 50 centes szemöldökformázókat és 5 dolláros pólókat hirdető reklámok, amelyek korábban elárasztották a Google keresési eredményeit és a Facebook hírfolyamait, szinte teljesen eltűntek.

Felborult a stratégia

Trump elnök vámjai felborították a Temu üzleti modelljét és reklámstratégiáját is. A Kínából szállított csomagokra most 145%-os vámtétel vonatkozik, míg a de minimis rendelkezés, amely lehetővé tette, hogy a 800 dollárnál kisebb értékű szállítmányok vámmentesen lépjenek be az országba, május 2-án megszűnik.

A Temu és a Shein, egy kínai kötődésű fast-fashion piactér, a vámok miatt áremelést tervez. Mindkét vállalat értesítést tett közzé weboldalán az elmúlt napokban, figyelmeztetve a vásárlókat, hogy a jövő hét végén emelik áraikat.

Az Amazon harmadik féltől származó piacterén működő eladók, akik közül sokan Kínából szerzik be termékeiket, jelezték, hogy áremelést fontolgatnak a vámok miatt megnövekedett költségek miatt. A TikTok Shop, a közösségi média alkalmazás piacterén működő vállalkozások közül is sokan kínai gyártókra támaszkodnak termékeik beszerzésében. Az Amazon tavaly novemberben indította el a Temu versenytársát, az Amazon Haul-t, amely 20 dollár alatti, nagyrészt Kínából származó termékeket kínál.

A Sensor Tower adatai szerint a Temu alkalmazás jelenleg a 69. helyen áll az Egyesült Államokban legnépszerűbb ingyenes alkalmazások listáján, miután korábban következetesen a top 10-ben szerepelt. A Shein jelenleg a 42. helyen áll, az előző havi 15. helyről visszaesve. A PDD amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 22%-kal zuhantak ebben a hónapban, szemben a Nasdaq 6%-os csökkenésével.

A fizetett terelés is csökkent

A SimilarWeb egy másik elemzése kimutatta, hogy a Temu fizetett forgalma – vagyis a keresési, megjelenítési és közösségi média hirdetések, amelyek látogatásokat generáltak a weboldalára – április 11. óta 77%-kal csökkent. A Temu fizetett forgalma korábban 2,5-szeresen meghaladta a nem fizetett forgalmat a weboldalán, mondta Ben Parkes, a Similarweb fogyasztási cikkekkel és kiskereskedelemmel foglalkozó elemzője egy interjúban.

A Temu korábban a Meta egyik legnagyobb hirdetője volt, de úgy tűnik, hogy drasztikusan csökkentette kiadásait a platformon. Ez problémát jelenthet a Meta hirdetési üzletága számára, amely jelentős lendületet kapott a diszkont kiskereskedőtől.

Juozas Kaziukenas e-kereskedelmi elemző szerint a Temu várhatóan majd újra bekapcsolja hirdetéseit az Egyesült Államokban, de úgy tűnik, hogy a vállalat átmenetileg más piacokra helyezi át hirdetési költéseit.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images