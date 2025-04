Megjött a figyelmeztetés: kemény munkaerő-piaci feltételek várnak ránk

A Hays brit munkaerő-közvetítő vállalat 9 százalékos csökkenést jelentett a harmadik negyedéves nettó díjbevételében, és figyelmeztette a befektetőket, hogy a munkaerőpiaci feltételek várhatóan továbbra is nehezek maradnak a 2026-os pénzügyi évben - írja a Reuters.

A Hays arra figyelmeztetett, hogy a munkaerő-felvételi piaci feltételek várhatóan továbbra is kedvezőtlenek maradnak a 2026-os pénzügyi évben,

amit az európai gazdaságok folyamatos nehézségei és az eszkalálódó globális kereskedelmi háború okoz.

A munkaerő-közvetítő vállalatok már eddig is komoly kihívásokkal küzdöttek a jelentősebb európai gazdaságokban, mint például a németországi kormányváltás és az Egyesült Királyságban növekvő infláció. Most újabb akadályokkal szembesülnek, miután az Egyesült Államok vámok sorozatát vezette be kereskedelmi partnereivel szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images