Kiadták a figyelmeztetést: két sör után már bűncselekmény lehet az autóvezetés

Portfolio 2025. április 17. 08:35

Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közel harmada (327 fő) vezetett ittasan, a lefülelt elkövetők több mint fele (186 fő) ellen pedig büntetőeljárás is indult. Amennyiben az alkoholt fogyasztott vezető balesetet is okoz, nem csupán a jogosítványát veszítheti el, hanem a biztosítási fedezetet is – figyelmeztetett az Insura.hu biztosításközvetítő portál.