Kormányinfó: emelkednek a kormány hiánycéljai, maradnak az extraprofitadók

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány elfogadta a 2026-os költségvetés tervezetét, amelyet hamarosan benyújtanak a Költségvetési Tanácsnak, majd május 2-án a parlamentnek is. A makrogazdasági háttérszámítások szerint 2025-re 2,5%-os, míg 2026-ra már 4,1%-os reál GDP-növekedéssel számolnak. Az idei átlagos inflációt 4,5%-ra becsülik, míg jövőre 3,6%-os értékkel terveznek. A költségvetési hiány idén 4% körül alakulhat, amelyet jövőre 3,7%-ra csökkentenének.

Az államadósság-mutató (GDP-arányos bruttó államadósság) a 2025-ös 73,1%-ról 2026-ra 72,3%-ra mérséklődhet.

A miniszter kiemelte, hogy a 2026-os büdzsé fő számait a gazdasági stabilitás és a fenntartható növekedés szempontjai mentén állították össze. Az államadósság csökkentése továbbra is prioritás, miközben a költségvetés szerkezetében jelentős átrendeződéseket is terveznek. A felsőoktatásban tanuló hallgatók számával kapcsolatban is jelezte: az idei 88 ezres létszám 2026-ra 75 ezer főre csökkenhet. Ez is része annak az átfogó kormányzati stratégiának, amely a hatékonyságot, a célzottabb forráselosztást és a hosszú távú gazdasági versenyképességet igyekszik növelni.