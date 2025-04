Fájdalmas hungarikumok: reformok kellenek a magyar nyugdíjrendszerben

A magyar nyugdíjrendszernek nyolc olyan speciális jellemzője is van, amelyek eséllyel pályázhatnának a hungarikum címre a legunikálisabb magyaros megoldások témakörében. A nettó magyar nyugdíjszámítás, a nők kedvezményes teljes nyugdíja - amely miatt de facto kettős magyar nyugdíjkorhatár is kialakult -, a korkedvezmény eltörlése és a rokkantsági nyugdíj megszüntetése, a nyugdíjskála pénzügyi perverzitása, a járulékplafon és a nyugdíjplafon egyidejű hiánya, a minimálnyugdíj bebetonozása, az egészségügyben alkalmazott nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés, és a foglalkoztatói nyugdíjpillér hiánya tartozhat e különleges, nem minden esetben pozitív hatású hungarikumok közé. Kétrészes cikkem második részében további négy hungarikumot mutatok be.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A törvényi definíció (2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról) szerint a "hungarikum" gyűjtőfogalom, olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. Ezek az értékek nemzeti szempontból meghatározó jelentőségűek, és hozzájárulnak a magyar identitás erősítéséhez belföldön és külföldön egyaránt. A hungarikum-paletta meghökkentően tarka, a törkölypálinkától, a tokaji aszútól, egri bikavértől és a gyulai kolbásztól Neumann János életművén át a déli harangszóig terjed - meglehetősen szélesen értelmezve a magyarság csúcsteljesítményeit. Jelenleg a Hungarikumok Gyűjteménye 94 tételt tartalmaz. Azért ilyen keveset, mert egyelőre nem vették számba a hungarikumok legbőségesebb egyedi forrását: a magyar nyugdíjrendszert... A nyugdíjrendszerben ugyanis legalább nyolc olyan összetevő azonosítható, amely eséllyel pályázhatna a hungarikum címre a legunikálisabb magyaros megoldások témakörben. Itt most további 4 hungarikumot mutatok be. 5. Nincs járulékplafon, nincs nyugdíjplafon, nincs progresszív jövedelemadózás Azok az országok, amelyek nem alkalmaznak járulékplafont (Dánia, Norvégia), általában a progresszív adózás elvét követik, amelyben a magasabb jövedelműek ennek révén is nagyobb mértékben járulnak hozzá a társadalombiztosítási rendszerek finanszírozásához. Ez segíti az állami rendszerek fenntarthatóságát és az egyenlőtlenségek csökkentését. Svédország járulékplafont alkalmaz a magánszemély által fizetendő járulékok tekintetében, de nincs ilyen felső határ a munkáltatók által fizetedő járulékok tekintetében. 2013-ig Magyarország is ilyen eljárást alkalmazott. A magyar járulékplafon 2012. december 31-ével történt eltörlésének pőre oka az, hogy szükség volt és van az állami járulékbevételek növelésére. Ami az intézkedés bevezetése kapcsán hiányzott, az egy olyan hosszútávú hatástanulmány lett volna, amelyből kiderül, hogy a járulékplafon eltörlésével nagyon nagy nyugdíjvárományok is kialakulhatnak a magas keresetű emberek tekintetében. Ezzel csak az a baj, hogy a jövőben tízezres nagyságrendben várható nagyon magas összegű nyugdíjak fedezetének előteremtése súlyosbítja a nyugdíjrendszer fenntarthatósági kockázatait, miközben a nyugdíjas társadalmon belül is élezi a feszültségeket a törpe kisebbségben lévő nagynyugdíjasok és a hússzor annyian lévő kisnyugdíjasok között. A magyar járulékplafon eltörlése sajnálatos módon súlyos példa arra, hogy a jelen problémáit a jövő kárára próbálja megoldani a jogalkotó. A járulékplafon mellett a kifizethető állami nyugdíjak összegét is korlátozza egy sor európai ország (Svájc, Franciaország, Belgium, legutóbb Spanyolország), jellemzően legfeljebb háromezer euró (cca. 1,2 millió forint) összegben. Azokban az országokban, ahol a nyugdíj nem teljesen adómentes juttatás, a nyugdíjplafon bevezetése jelentősen átalakítja a nyugdíjasok pénzügyi helyzetét az adókörnyezet változása miatt, különösen azok számára, akik magas összegű állami nyugdíjat kapnának. Az érintett országokban ez jelentősen ösztönzi az egyéni nyugdíjcélú megtakarításokat és a foglalkoztatói nyugdíjpillér lehetőségeinek a kimaxolását. Az egyetlen olyan ország, amelyben sem járulékplafon, sem nyugdíjplafon nincs, a jövedemadózás sem progresszív, és foglalkoztatói nyugdíjpillér sem működik, az Magyarország. 6. Bebetonozott minimálnyugdíj A világon minden változik, kivéve a magyar minimálnyugdíjat. A nyugdíjminimum jelenlegi, 28.500 forintos (cca. 70 eurós) összegét Magyarországon 2008. január 1-jén vezették be, és azóta nem változott, sőt, 2021. január 1-jétől az időkorlát is kikerült a szabályozásból. 2020-ig legalább évente kellett megerősíteni az erről szóló rendelkezést, vagyis minden évben újraéledhetett a remény az eleve szégyenletesen alacsony összeg emelésére. Ez a remény elhalt, a kormányzat négy éve nemes egyszerűséggel örök időkre bebetonozta a 28.500 forintos összeget. Vajon mivel indokolható ez a hihetetlen hungarikum, amely miatt mégsem dagadhat a nemzeti kebel? Reálértékben miért zsugorodhat immár több mint 17 éve folyamatosan ez az összeg? A nyugdíjminimum eredeti célja, hogy a teljes öregségi nyugdíj minimális összegét meghatározza, vagyis meghúzza azt az alsó összeghatárt, amelynél nem lehet kisebb egy teljes nyugdíj. (Ez az egyetlen különbség egyébként a teljes nyugdíj és a résznyugdíj között, ez utóbbinak ugyanis nincs minimumösszege, bármilyen alacsony is lehet. A résznyugdíjat az kaphatja, aki nem szerzett 20 év szolgálati időt – ami a teljes nyugdíjhoz szükséges legrövidebb tartam -, legalább 15 évi szolgálati időt azonban igen.) A nyugdíjmegállapítás kapcsán - vagyis a tényleges öregségi nyugdíjrendszerben - a nyugdíjminimumnak egyébként már nincs lényeges szerepe, hiszen a nyugdíjszámítás során figyelembe vett nettó életpálya átlagkereset az esetek túlnyomó többségében sokszorosan meghaladja ezt az alsó határt, miközben a teljesített szolgálati évek száma átlagosan közel 38 év Magyarországon. (Nem is beszélve a nők kedvezményes nyugdíjáról, amelynek igénybe vételéhez minimum 40 évi jogosító idő szükséges.) A nyugellátások összegének helyzeti középértéke (a medián nyugdíj összege, vagyis az az összeg, amelynél a nyugdíjasok pontosan fele kevesebbet, pontosan fele pedig többet kap) 2025-ben eddig 212 ezer forint, míg az átlagnyugdíj (vagyis az összes nyugellátás összegzett forintértéke elosztva az öregségi nyugdíjasok számával) 243 ezer forint körül alakul. Így a nyugdíjminimumnak a medián nyugdíj a hét és félszerese, az átlagnyugdíj pedig a nyolc és félszerese. Akinek az utóbbi 17 évben minimális nyugdíjösszeget állapítottak meg, az az esetek túlnyomó többségében Magyarországon kívül más államokban is szerzett nyugdíjjogosultságot, s az önálló magyar nyugdíjrésze csak töredékét képezi a más államokban szerzett jogosultságai alapján megállapítható külföldi nyugdíjrészekhez képest. Jellemzően már az ilyen esetekben sem érvényesül ez a törpe összeg, mert a nemzetközi nyugdíjmegállapítás szabályai szerint a pro rata nyugdíjrész magasabb összegű lehet, mint az önálló nyugdíjrész, így a pro rata nyugdíját fogják folyósítani (amire nem is vonatkozik a minimálnyugdíj szabálya). Akkor miért nem emelkedik ez az összeg, ha a nyugdíjmegállapítás kapcsán már úgyis elveszítette a gyakorlati jelentőségét, ráadásul 2008. január 1. óta folyamatosan, 2015 óta különösen erőteljes mértékben nő a nemzetgazdasági nettó átlagbér és a minimálbér (amelyek tükrében a minimálnyugdíj mindinkább összetöpörödik)? Az emelés elmaradásának egyetlen racionális indoka korábban az lehetett, hogy az öregségi nyugdíj megállapításán túl számos szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen - az időkorúak járadékától az aktív korúak ellátásán át a gyes és a gyet összegéig - játszott fontos szerepet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, s ezek összesített költségvetési hatása már olyan számottevő volt, hogy annak érdemi növelése nyiván komoly mérlegelést igényelt. 2017 és 2021 között öt elemzésemben (egyebek között a Portfolio hasábjain itt) javasoltam, hogy egyszerűen le kell választani az öregségi nyugdíj minimális összegéről minden olyan ellátást, amelyet a nyugdíjrendszeren kívül kell nyújtani. Ahogyan a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának számításához bevezették az éves alapösszeget a korábban alkalmazott rögzített minimálbér-összeghez képest, ugyanúgy bevezethető egy éves alapösszeg az összes családi, gyermekvédelmi és szociális ellátás számításához, így a nyugdíjminimum összege a törvényhozás számára sokkal szabadabban alakíthatóvá válik. Csodák csodája a leválasztás 2023. január 1-jétől megtörtént, a módosítás szerint a nyugdíjminimum helyett 17 törvényben kellett átnevezni a nyugdíjminimumot szociális vetítési alapra. Mielőtt az érintettek ujjonghattak volna, arcukra fagyott a mosoly, ugyanis sem a nyugdíjminimum, sem a szociális vetítési alap összege nem változott, azóta is mindkét összeg maradt a szívszorító 28.500 forint. Emiatt inkább kommunikációs bűvészmutatvány, mintsem érdemi intézkedés volt a szociális vetítési alap megteremtése. 7. Nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés: fából vaskarika Magyarországon a nyugdíjuk mellett egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó orvosok, ápolók nyugdíját mindaddig szüneteltetik, amíg az egészségügyi szolgálati jogviszonyuk fennáll, viszont a munkáltatójuk megigényelheti a részükre a szünetelő nyugdíjuk mindenkori összegével megegyező nettó összegű nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést. A tényleges nyugdíj folyósítását az időközi emelésekkel növelt összegben csak akkor kezdik el, ha megszűnik az egészségügyi szolgálati jogviszony. A nyugdíj folyósítása ez esetben a jogviszony megszűnésének napját magában foglaló hónapot követő hónap első napjától indul. Remélem, érthető: a nyugdíjas egészségügyi dolgozó nyugdíja szünetel, amíg dolgozik, de a nyugdíja helyett kaphatja a nyugdíja összegével megegyező nettó összegű jövedelemkiegészítést. Vagyis kaphat nyugdíjat, de mégsem, mert az nem nyugdíj, hanem jövedelemkiegészítés. Az erről szóló fából vaskarika törvényi rendelkezés hatályba lépése idején még nem épült vissza a 13. havi nyugdíj, ezért a 13. havi nyugdíjra a jövedelemkiegészítés szabályrendszere nevesítve nem tér ki - pedig legkésőbb 2022 óta lett volna idő erre a módosításra. Így a nyugdíjas egészségügyi dolgozó 13. havi nyugdíjának jövedelemkiegészítésként történő kifizetése az egészségügyi kormányzat kegyétől függ minden évben. A helyzet megoldása egyszerű lenne, csak hatályon kívül kell helyezni a közszférás jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokra vonatkozó általános nyugdíjszüneteltetési korlátozást, amelyet egyébként is mállaszt a krónikus munkaerőhiány egyes ágazatokban (szociális, gyerekvédelmi, gyermekjóléti, köznevelési, szakképzési területek), amelyekben már nem érvényesül a szüneteltetés. Az általános feloldás előtt ugyanilyen bánásmódot kaphatott volna az egészségügyi terület is - ehelyett marad a nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés hungarikuma. Persze így politikai szükség esetén lehet revolverezni az egészségügyi dolgozókat, mert a jövedelemkiegészítés nem jár automatikusan, azt kérelmezniük kell, és az összegét is a munkáltató határozhatja meg (a nyugdíjhoz kötve csak a jövedelemkiegészítés nettó összegének maximumát határozza meg a törvény). 8. Foglalkoztatói nyugdíjpillér hiánya Ez csak részben hungarikum, rajtunk kívül 13 EU tagállamban sincs ilyen, de ők tervezik bevezetni, nálunk erről szó sincs. Pedig az EU tagállamai sorra deklarálják, hogy az állami nyugdíjrendszernek nem feladata az aktív korban elért életszínvonal megőrzésének biztosítása. Ez csak az összes érintett fél - az állam, a foglalkoztató és a nyugdíjjogosultságot gyűjtő személy - együttes részvételével és áldozatával valósítható meg. Ezért lehet kitüntetett szerepe az egyéni nyugdíjbiztosítási megtakarítási és befektetési lehetőségek mellett a foglalkoztatói nyugdíjpillérnek. Jelenleg csak néhány tagállamban (a jóléti állam modelljét még mindig erősítő Dániában, Finnországban, Hollandiában, Svédországban) van 80 százaléknál magasabb lefedettségű foglalkoztatói nyugdíj, míg egyes további tagállamokban (Belgium, Németország) a lefedettség meghaladja az 50 százalékot, máshol (például Írországban) a lefedettség 30 százalékos mértékű, de folyamatosan bővül. Azokban az országokban, amelyekben történelmi okok miatt kimagasló szerepe van az állami nyugdíjrendszernek - mint Magyarországon - egyelőre nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér vagy alacsony a lefedettség mértéke (Lengyelország, Olaszország). A foglalkoztatói nyugdíjpillér hiányát azonnal orvosolni lenne szükséges, hogy enyhüljön a magyar állami nyugdíjrendszert terhelő nyomás. Az első lépés ezen az úton az lehet, ha a cafeteria-rendszerben visszaállítanák a munkáltatók 2019-től érthetetlen módon megszüntetett azon kedvező adóelbírálását, amely a dolgozóik nyugdíjpénztári tagdíjához nyújtott munkáltatói támogatás adókedvezményében öltött testet. Mielőbb célszerű lenne emiatt bevezetni azt a rendelkezést, hogy legalább a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díjához adott munkáltatói támogatás szocho-mentes legyen, vagyis a munkáltatónak 13%-kal jobban megérje a dolgozói hosszútávú anyagi biztonságának támogatása, mintha munkabérként fizetné ki az érintett öszeget. A foglalkoztatói nyugdíjpillér létrehozására a brit megoldás szolgálhat bevált és követhető nemzetközi példaként. Az Egyesült Királyságban minden alkalmazott, aki 22 évesnél idősebb, de még nem töltötte be az új állami nyugdíjra jogosító életkorát (ami jelenleg 66 év), valamint az éves keresete legalább 10 ezer font, automatikusan tagja lesz a munkáltatója által működtetett foglalkoztatói nyugdíjszervezetnek (auto-enrolment), amelyből kívánsága szerint meghatározott időn belül kiléphet, ha akar (opt-out). A foglalkoztatói nyugdíjpillérek mellett szóló legerősebb érv, hogy mindegyikben hozzájárul a munkáltató is az alkalmazottja nyugdíj-előtakarékosságához. A munkáltatói hozzájárulás minimális mértéke a kereset 3%-a. A munkáltató természetesen ennél magasabb mértéket is választhat. A munkavállalónak minimum a keresete 5%-át kell a foglalkoztatói nyugdíjszervezetben vezetett számlájára utalnia. Ennek az 5%-nak a 20%-át vállalja át támogatásként az állam, vagyis a munkavállaló 4%-ot, a munkáltató 3%-ot, az állam 1%-ot fizet a foglalkoztatói nyugdíjalapba. A NEST-rendszernek az összes brit munkavállaló közel harmada a tagja. Nyilván ösztönzőleg hat a belépésre, hogy a felmérések szerint egy olyan 25 éves dolgozónak, aki az átlagos brit bérszinten keres, és nyugdíjas évei során ennek az átlagos bérszintnek megfelelő nyugdíjat szeretne kapni (állami nyugdíj és foglalkoztatói nyugdíj együttesen), akkor legalább a keresete 14%-át kell(ene) átutalnia a foglalkoztatói nyugdíjszámlájára. Ha ugyanezt 35 éves korban megkezdett foglalkoztatói nyugdíj-előtakarékossággal szeretné valaki megvalósítani, akkor már a keresete 23%-át kellene minden hónapban befektetnie, míg ha valaki 45 éves koráig várna ezzel, akkor már a keresete 50%-át kellene befektetnie a foglalkoztatói nyugdíjszámláján. Természetesen minél magasabb a munkáltatói hozzájárulás mértéke, annál kisebb lehet a munkavállalói keresetből átirányított összeg. A brit mellett természetesen az EU-tagállamokban működő, a közelmúltban létrehozott foglalkoztatói pillérek tanulmányozása is ajánlott, ha a kényszerek hatására a magyar foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtése is egyszer végre napirendre kerül. Ne legyen hungarikum a nyugdíjrendszerben, ha az nem szolgálja a nyugdíjasok jelenlegi és jövőbeni érdekeit egyaránt Mint említettem, egy hungarikum a törvényi meghatározás szerint a magyarság csúcsteljesítménye. Ideje lenne a magyar nyugdíjrendszer reformja révén is bizonyítani ennek az állításnak az igazát. Különben a jövő nyugdíjasai gyulai kolbász és egri bikavér nélkül hallgathatják a déli harangszót. A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images