Elképesztő, de február óta lefeleződtek az európai áramárak

Az év elején drámaian megugró áramárak után áprilisra érezhetően enyhült az európai energiafogyasztók terhe: a kontinens legtöbb országában gyakorlatilag megfeleződtek a nagykereskedelmi villamosenergia-árak a februári csúcsokhoz képest. A háttérben az áll, hogy véget ért a téli fűtési szezon, ezzel együtt pedig jelentősen visszaesett a földgáz iránti kereslet, miközben a napenergia-termelés látványosan megindult.

A 2025-ös év első negyedévében különösen magas árakat tapasztalhattak az európai fogyasztók. A helyzetért elsősorban a kedvezőtlen időjárás és az abból fakadó energiatermelési arányeltolódás volt felelős. Ugyanis a megszokottnál gyengébb szélviszonyok miatt a kontinens szélenergia-termelése 15 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest – derül ki a Reuters írásából.

Mivel a szélenergia általában az európai villamosenergia-mix körülbelül 13 százalékát teszi ki, a kieső mennyiséget valahonnan pótolni kellett.

Ez végül a gázerőművek felpörgetésével történt meg:

2025 január és március között a gázalapú áramtermelés összesen 332 terawattórát tett ki, ami 7 százalékos növekedést jelent 2024 első negyedévéhez képest, és a legmagasabb szint 2022 óta. A gáz részaránya az európai áramtermelésen belül ezzel 24 százalékról közel 26 százalékra nőtt.

Ki kell emelni tehát, hogy a gáz továbbra is a legnagyobb arányban használt energiahordozó az európai villamosenergia-termelésben. Ez jól mutatja, hogy a rendszer rugalmasságának biztosítása, a megújulók ingadozó teljesítményének kiegyensúlyozása érdekében a gázalapú termelés továbbra is központi szerepet játszik az energiamixben. A második helyen a nukleáris energia (20%), míg a nap- és szélenergia együttesen az uniós áramtermelés 18%-át adja.

Ez a megnövekedett kereslet természetesen az árakra is hatott - kétszeresen is. Míg az első negyedéves megnövekedett kereslet miatt és egyéb hatásoknak köszönhetően az európai gáz ára február közepéig még meredeken emelkedett, az azt követően kiéleződő geopolitikai és kereskedelmi feszültségek hatására már csaknem felére esett vissza az árjegyzés:

Mivel a földgázalapú áramtermelés aránya megnövekedett, az energiaszolgáltatók "kénytelenek" voltak a megnövekedett költségeket részben továbbhárítani a fogyasztókra, ami részben meg is magyarázza az év eleji magas áramárakat.

A tél végét követően, március végétől kezdve azonban gyors változás indult be. A fűtési igények visszaesésével a gáz iránti kereslet is látványosan csökkent, miközben a napenergia-termelés ezzel együtt fokozatosan nőtt. Az elmúlt három év tapasztalatai alapján március és június között a gázerőművi termelés 25 százalékkal csökkent Európában, és 2025-ben is hasonló trendre számítanak az elemzők.

A gáz iránti kereslet (és ár) csökkenésével együtt a villamosenergia-árak is mérséklődtek.

A TTF-en jegyzett gáz határidős árjegyzése az év eleje óta.

Az árampiaci árvolatilitás főleg az európai unió árampiacát meghatározó marginális árképzési modell okozta torzulások miatt van. A piaci mechanizmus nem csak ellátásbiztonsági kockázatokhoz vezethet, de sokszor a megújuló energiatermelők nyújtotta alacsonyabb áramárakat sem engedi érvényesülni a piacon. Az unió is érzékeli ezt a problémát, ezért már dolgozik azon, hogy milyen eszközökkel lehetne változtatni ezen a rendszeren:

Mit mutatnak a számok? Németországban, a régió legnagyobb gazdaságában, áprilisban az átlagos (csúcsokat vizsgálva) nagykereskedelmi áramár 72 euró/MWh körül alakult – ez éppen a fele a februári 144 eurós szintnek. Hasonló mértékű csökkenést mértek Hollandiában és Lengyelországban is, Spanyolországban pedig több mint 80 százalékkal estek vissza az árak a téli csúcshoz képest. Olaszországban – ahol rendszerint a legmagasabb az áram ára Európában – most mintegy egyharmaddal alacsonyabbak.

Merre tovább? – Kitekintés a következő hónapokra

A következő időszakban várhatóan további árcsökkenésre lehet számítani, hiszen a következő hónapokban elkezd csúcsra fut a napenergia-termelés, és ez időszakosan túlkínálatot is okozhat - egyre több negatív áramáras időszakot előidézve:

Érdemes a téma kapcsán megemlíteni, hogy a téli fűtési szezon végével megkezdődnek a gáztárolói készletek feltöltése, amely az elmúlt két év átlaga alatt alakul és jelenleg 37,5%-on áll. Ez időben elhúzódó, de stabil keresletet jelent majd a nyári hónapokban is, ami megállíthatja vagy legalábbis lassíthatja a földgáz árának további csökkenését.

Azt is hozzá kell tenni, hogy mivel az áramárak már most a tavalyi év átlagos szintje alá estek, a további jelentős csökkenés valószínűsége korlátozott lehet.

