Tömegével építik le a dolgozókat a kínai gyárakban Trump vámháborúja miatt

Az amerikai vámháború miatt több kínai gyár részben vagy teljesen leállította a termelést, dolgozókat küldött szabadságra, és új piacokat keres. A válság a kínai exportáló szektor széles körét érinti, miközben Peking és Washington között továbbra sincs jele érdemi egyeztetésnek.

Kamatok, infláció, devizaárfolyamok – Jegybanki mozgástér befektetői szemmel A magyar gazdaság kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio következő befektetői klubján, ahol neves közgazdászok vitatják meg az aktuális világgazdasági fejleményeket, gazdaságpolitikai döntéseket, monetáris politikai irányokat.

Az Egyesült Államok által bevezetett vámháború következményeként több kínai gyár csökkentette vagy leállította a termelést, és dolgozókat küldött szabadságra vagy épített le. Az USA-ba irányuló kínai export volumene 15 százalékot tett ki tavaly, de most a termékekre kivetett, jellemzően legalább 145%-os vámok következtében sok amerikai megrendelő lemondta vagy elhalasztotta rendeléseit.

A gyárak visszafogják az éjszakai és hétvégi műszakokat, egyes üzemeknél több hetes kényszerszünetet rendeltek el.

A gyártók között olyan cégek is akadnak, mint a Dongguanban működő DeHong Electrical Products, amely egy hónapos fizetett szabadságra küldte dolgozóit, és új piacokat keres, hogy kompenzálja az amerikai kiesést – számolt be a Financial Times. Más vállalatok, például a Hangzhou Stellarmed, amely endoszkópos vizsgálati eszközöket gyárt az amerikai piacra, már a teljes létszám csökkentésében gondolkodnak:

április végéig időt adtak a dolgozóknak új munkahely keresésére, az elhelyezésükbe egy fejvadász céget is bevontak.

A lap szerint a válság mértékéről egyelőre nincs pontos kép, de a szektor több szereplője is jelentős átrendeződésre számít. A China Labour Bulletin alapítója szerint hosszú távon a kínai feldolgozóipar szerkezeti átalakulása elkerülhetetlen lesz, melynek során a munkavállalók viselik majd a legnagyobb terheket.

Közösségi médiában is terjednek a gyárbezárásokat vagy leállított gyártósorokat bemutató videók, jelezve a probléma gyors terjedését.

Válaszul a vámintézkedésekre Peking saját szankciókat vezetett be, 125 százalékos vámot kivetve egyes amerikai termékekre. Eközben helyi kormányzatok – például Shenzhen – exporttámogató programokat indítottak, kiállítási részvételi támogatással és exportbiztosítási lehetőségek bővítésével. Egyes cégek, mint a Ningbo Taiyun Electric, próbálnak áttérni az európai piacokra, de a helyzet bizonytalan. Bár Donald Trump újra tárgyalna Hszi Csin-pinggel, Peking egyelőre nem kezdeményez kapcsolatfelvételt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images