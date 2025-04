Meglepetéseket tartogat az időjárás

Pénteken az ország nagy részén sok lesz a felhő, különösen a Dunától nyugatra, azonban keleten több napsütés is előfordulhat. Többfelé kell számítani záporokra, zivatarokra, a Dunától keletre pedig helyenként hevesebb zivatarok, felhőszakadások, sőt jégeső is kialakulhat. Az északnyugati, északi szél élénk, erős lesz, keleten a déli, délnyugati irányból fújhat élénk szél, zivatarok környezetében pedig viharossá fokozódhat.

A legmagasabb hőmérséklet pénteken nyugaton 13-18 fok között alakul, keleten ennél jóval melegebb lesz, 19-26 fok közötti értékekkel, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb.

Szombaton is folytatódik a záporokkal tarkított időjárás. Sokfelé várható eső, zápor, egyes térségekben zivatarok is előfordulhatnak. Délután azonban egyre több helyen megszűnik a csapadék, és a Dunától keletre szakadozottá válik a felhőzet. Az északi, északkeleti szél élénk, erős, helyenként viharos lesz.

A hőmérséklet szombat délután 14 és 24 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

Vasárnapra jelentősen javulnak az időjárási körülmények, országszerte több órás napsütés várható. Délkeleten időnként még megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és egy-egy futó zápor is kialakulhat. Az északkeleti szél továbbra is élénk, helyenként erős marad. A hajnal hűvös lesz, különösen az északi völgyekben, ahol akár fagypont közelébe is csökkenhet a hőmérséklet.

Vasárnap délután 16 és 21 fok közötti maximumokra számíthatunk.

