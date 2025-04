Megszólalt a MAVIR a spanyol áramhálózati összeomlásról – Mi történne Magyarországon, ha beütne a baj?

"Az európai rendszerirányítók egy egységes, közös, öt fokozatú riasztási rendszert üzemeltetnek, amely alapján folyamatosan tájékoztatják egymást az egyes országok rendszerállapotairól; a MAVIR szakemberei is ezen a rendszeren keresztül értesültek a spanyolországi és portugáliai blackoutról" – jelezte a magyarországi villamosenergia rendszerirányító a Portfolio kérdésére. Azt hangsúlyozta a MAVIR a háttéranyagban, hogy "A folyamatos kockázatelemzés, a rendkívül alapos menetrendkészítés és a műszaki védelmek meglétének köszönhetően az európai villamosenergia-rendszerben rendkívül ritkák a mostani spanyolországihoz hasonló üzemzavarok. Ha mégis bekövetkezik egy ilyen állapot, a helyreállítás, hasonlóan részletesen szabályozott folyamat szerint zajlik." Azt is bemutatták röviden, hogy ez hogyan zajlana, ha esetleg Magyarországon megtörténne a nagy áramszünet, azaz a blackout.

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal éppen két hete indította el a villamosenergia-ellátási készültségi tervről szóló nyilvános konzultációt, amely a nemzeti villamosenergia-ellátási válságforgatókönyvek felülvizsgálatához kapcsolódik. Ebben a frissített anyagban

15 fajta válságforgatókönyv szerepel, és amint az alábbi összegző táblázatban látszik: ebben az eltérő színkódok az adott válságforgatókönyv relevanciáját jelzik.

A relevancia mutatóban a valószínűség és a hatás mérését kiegészíti a határkeresztező kölcsönhatás vizsgálata is.

Forrás: MEKH

Az alábbi, részletesebb táblázat arra is tartalmaz becsléseket, hogy ha az egyes válságforgatókönyvek bekövetkeznének Magyarországon, akkor azok várhatóan milyen szolgáltatás kiesést és terhelés vesztést okoznának. Utóbbi oszlopban 48-168 órás értékek is megtalálhatóak éves szinten. Hasonló háttérkalkulációkkal függhetett össze az, hogy tegnap a spanyol összeomlás első óráiban miért jelezte azt a rendszerirányító, hogy szélsőséges esetben akár több napig is eltarthat, mire a rendszer teljesen helyreállítható.

Forrás: MEKH

Rendkívül részletesen szabályozottak a folyamatok

A fenti táblázatban az első négy válságforgatókönyv, illetve számos további is a szélsőséges időjárási eseményekhez kötődik, amelyek közepes, illetve magas relevanciájú forgatókönyvek. Erre utal a MAVIR háttéranyaga is, amely rámutat, hogy

a villamosenergia-rendszerek szempontjából, így Magyarországon is, a legjelentősebb kockázatot egyrészt a szélsőséges időjárási helyzetek – szélviharok, zivatarláncok, ónos eső, extrém magas hőmérséklet –, másrészt a termelés és fogyasztás egyensúlyának váratlan és gyors megbomlása jelentik.

Azt is hozzáteszik, hogy ezen két fő kockázat közül az időjárási kitettségre a mind pontosabb előrejelzések segíthetnek felkészülni. A termelés és fogyasztás várható alakulását, az ebben meglévő esetleges kockázatokat pedig a rövid, akár napon belüli, valamint közép és hosszú távú menetrendek révén lehet kiszűrni, illetve felkészülni ezek kezelésére - rögzítik.

Fontos tudni, hogy a rendszerirányítók, így a MAVIR is a fentiek alapján piaci tendereken szerzi be az egyensúlytartáshoz, vagyis az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges úgynevezett rendszerszintű szolgáltatásokat, amelyek vagy az esetleges forráshiány pótlására, vagy a túltermelés levezetésére szolgálnak. Ezek lehetnek automatikusan aktiválódó tartalékok (ilyenek például az FCR és az aFRR tartalékok), és lehetnek manuálisan (mFRR), a MAVIR diszpécserei által aktivált tartalékok is. Mindezek mellett a villamosenergia-rendszernek vannak olyan elemei is, amelyeknek az a szerepe, hogy meghatározott paraméterek mellett, adott esetben bizonyos fogyasztói kör korlátozásával, fenntartsák a rendszer egységét és egyensúlyát. Ha szükséges, ezen felül a rendszerirányító diszpécserek további tartalékokat tudnak felszabadítani – jegyzik meg.

A fentiek miatt azt hangsúlyozza a MAVIR:

Mindezek rendkívül részletesen szabályozott folyamatok, amelyek pontosan meghatározott paraméterek szerint automatikusan aktiválódnak, vagy a rendszerirányító szakembereinek döntése alapján aktiválhatók az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. Ezeken felül minden európai ország rendelkezésére áll még a nemzetközi kisegítés lehetősége is.

Ha mégis bekövetkezne a baj…

Amint a bevezetőben jeleztük: a MAVIR arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyamatos kockázatelemzés, a rendkívül alapos menetrendkészítés és a műszaki védelmek meglétének köszönhetően az európai villamosenergia-rendszerben rendkívül ritkák a mostani spanyolországihoz hasonló üzemzavarok. Rögzítik:

Ha mégis bekövetkezik egy ilyen állapot, a helyreállítás, hasonlóan részletesen szabályozott folyamat szerint zajlik. Ez történhet saját, tehát kizárólag az érintett ország belső forrásainak, vagyis áramtermelő kapacitásainak újraindításával, és történhet külső, a szomszédos villamosenergia-rendszerektől kapott segítséggel is.

Végül jelzik, hogy az európai rendszerirányítók egy egységes, közös, öt fokozatú riasztási rendszert üzemeltetnek, amely alapján folyamatosan tájékoztatják egymást az egyes országok rendszerállapotairól, "a MAVIR szakemberei is ezen a rendszeren keresztül értesültek a spanyolországi és portugáliai blackoutról". Azt is megjegyzik, hogy az egyes országok, a közvetlen szomszédos rendszerek aktuális állapotáról ugyanakkor részletes mérési adatokkal is rendelkeznek.

Címlapkép forrása: Shutterstock