Döntött a kormány: változnak a személyi és közlekedési okmányok

Az új szabályozás értelmében 2025. május 1-jétől valamennyi állami hatósági igazolvány – így például a személyi igazolvány, az útlevél, a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa vagy a közlekedési engedélyek – kiállítójának Magyarország Kormányát kell tekinteni.

Az okmányokon ezentúl egységesen a „MK” rövidítés fog szerepelni, függetlenül attól, hogy az adott dokumentumot melyik szerv állítja ki.

A rendelet célja, hogy világosan elkülönítse az okmányok kiállítóját a hatáskör gyakorlójától, ami év eleje óta az Energiaügyi Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy bár az iratokon a „Magyarország Kormánya” név (röviden: MK) fog megjelenni, az ügyintézést továbbra is az adott feladatra kijelölt minisztérium vagy hatóság végzi.

Például az útlevelek kiadását mostantól is az útlevélhatóság vagy a külügyminisztérium intézi, de a kiállítóként egységesen a kormány neve jelenik meg.

Hasonló a helyzet a személyi igazolványok, ideiglenes okmányok vagy parkolási igazolványok esetében is.

A rendelet több korábbi kormányrendeletet is módosít. Az egyik fontos változás, hogy a „Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető” miniszter korábbi szerepét a „személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős” személy veszi át több ügytípusban. Ez a változtatás érinti például a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiadását és a közlekedési okmányokkal kapcsolatos ügyintézést is. A rendelet tehát nemcsak az okmányokon szereplő megnevezést egységesíti, hanem a közigazgatási felelősségi rendszert is finomhangolja.

A módosítások értelmében a polgárok számára az egyik legszembetűnőbb változás az lesz, hogy az újonnan kiállított okmányokon már nem egy adott minisztérium vagy hatóság neve, hanem a „Magyarország Kormánya” rövidítése (MK) szerepel. A gyakorlati ügyintézést ez nem befolyásolja, de a kormány célja, hogy az állam egységes arculattal és világos felelősségi renddel jelenjen meg az állampolgárok előtt.

Az új szabályok május 1-jétől lépnek hatályba.