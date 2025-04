Megjött az NGM válasza a kiábrándító GDP-adat után

Gyenge magyar adat

A kormány egy hónappal ezelőtt, március végén jelentette be a 2026-os költségvetés makrogazdasági előrejelzésének ismertetésekor, hogy frissítette növekedési prognózisát. Ekkor derült fény arra is, hogy a 2025-re eredetileg várt 3,4%-os GDP-növekedést 2,5%-ra rontotta. Az azóta eltelt időszakban azonban felgyorsultak az események olyannyira, hogy azok már a magyar gazdaság növekedési kilátásait is befolyásolják: gondoljunk csak az időközben kirobbant vámháborúra (amiben egyelőre kisebb szünet állt be), valamint a szerda reggel megjelent, várakozásokat alulmúló első negyedéves magyar gazdasági teljesítményre.

A friss fejlemények fényében kíváncsiak voltunk arra, hogy a kormány hivatalosan is reagál-e mindezekre, vagyis módosítja-e makrogazdasági előrejelzését 2025-re és 2026-ra, ezáltal pedig a jövő évi, épp készülőben lévő költségvetési terveit. A GDP-adat kapcsán szerda reggel kiadott minisztériumi közleményben ugyanis erre vonatkozóan nem volt információ. A tárca abban azt közölte, hogy "a magyar kormány továbbra sem adja föl azt a tervét, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, a 2025-ös és 2026-os gazdaságpolitikai programok továbbra is ezt az ambiciózus célt tűzik ki maguk elé", és konkrét intézkedésként kiemelte, hogy "az ipari termelést és erősítjük a beruházási aktivitást, a korábban meghirdetett 100 új gyár programot 150-re bővítjük. A vonatkozó beruházások listáját a kormány hamarosan közzéteszi".

Megjött a hivatalos válasz

Szerdán az NGM meg is küldte hivatalos válaszát, amiből kiderült:

a kormány nem készít friss prognózist, a korábbiak mellett nyújtja be a költségvetést.

"Ahogy az elemzőintézetek, úgy a kormány is negyedévről-negyedévre vizsgálja felül azokat, ahogy ezt legutóbb március végén is tette. A következő felülvizsgálat így június végén esedékes" - vetíti előre a minisztérium a Portfolio-nak küldött válaszában.

De mégis mi várható idén?

A beérkező, frissített (egyelőre kevés) elemzői GDP-prognózisból készítettünk egy új előrejelzést is az idei év várható gazdasági teljesítményre. Ebből jól látható, hogy mekkorát romlottak a kilátások idénre. Most nagyon úgy tűnik, hogy

már annak örülhetünk, ha a magyar gazdaság 1%-ot meghaladó mértékben bővül 2025-ben.

Ehhez képest az egyelőre még érvényben maradó 2,5%-os idei növekedési prognózis a kormányzat részéről meglehetősen optimistának tűnik. A 2025-ös költségvetést pedig 3,4%-os GDP-növekedéssel tervezte meg tavaly év végén a kormány, vagyis az idei büdzsé eredeti makrogazdasági alapjai is megkérdőjeleződtek mára.

A friss minisztériumi válasz azt is jelenti, hogy a 2026-os költségvetés kidolgozásáért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumot nem tántorítják el az aktuális gazdasági fejlemények attól, hogy 1) ragaszkodjon a jövő évi költségvetés korai elfogadásához és az ezzel járó kockázatokat hátrébb sorolja; 2) változatlanul hagyja a 2026-os makrogazdasági pályát, amire épül a jövő évi büdzsé. Ezáltal pedig megint fennáll az a lényeges veszély, hogy a 2026-os költségvetés már az idén nyári elfogadásának pillanatában nem fogja tükrözni a valóságot, hiszen a bázisfolyamatok (2025-ös gazdasági növekedés és költségvetési számok) lényegesen másképp alakultak. A szerdai események is rávilágítanak a korai büdzséelfogadás kockázataira, amelyről részletesen ebben az elemzésünkben írtunk legutóbb.

