Szupercella közelít Magyarország felé - Viharos széllökésekre, és jégesőre lehet számítani

Ausztria felől erőteljes zivatarrendszer közelít Magyarország nyugati határához.

A vasárnap délutáni órákban nyugatról kelet felé haladó zivatarok várhatók, elsősorban az ország északi felén, később délebbre is. Ezeket a zivatarokat 60-80 km/órás, helyenként erősebb széllökések, körülbelül 1 centiméteres jégeső és intenzív, 10-20 milliméteres csapadék kísérheti. A

Nyugat- és Közép-Dunántúlon különösen heves zivatarcellák alakulhatnak ki, 2 centiméternél nagyobb jéggel, 90 km/órát meghaladó széllökésekkel és rövid idő alatt lehulló 20-25 milliméteres csapadékkal.

Az éjszaka folyamán a zivatartevékenység kelet felé húzódik és fokozatosan gyengül.

Hétfőn átmeneti szünetet követően a déli óráktól ismét megnő a zivatarok gyakorisága, főként az ország déli és délkeleti részén. A viharos, 60-90 km/órás széllökések és az 1 centiméteres jégeső mellett már nagyobb eséllyel fordulhat elő felhőszakadás is, amely során rövid idő alatt 25-35 milliméter csapadék hullhat, egyes helyeken akár 40-45 milliméter is összegyűlhet. A déli, délnyugati országrészben heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket 2-3 centiméteres jégdarabok és 90 km/órát meghaladó szélrohamok kísérhetnek. A zivatarhajlam az esti, késő esti órákban sem csökken jelentősen.

