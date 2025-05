Uniós tagság nélkül nincs fenntartható gazdaság – állítja a távozó államtitkár

A korai költségvetési tervezés bevált gyakorlat, bár az idei évben a hiány a tervezettnél magasabb lehet, részben a rezsitámogatások és a bírságok miatt. A nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát nem kizárólag gazdasági, hanem demográfiai és családpolitikai kérdés. Magyarország uniós tagságát alapvető gazdasági érdek, Ukrajna gyors csatlakozását viszont irreális. A 2026-ra tervezett családtámogatási lépések nem jelentenek választási osztogatást, az egészségügyi kiadások pedig reálértéken is jelentősen nőttek az elmúlt másfél évtizedben – mondta el az Indexnek adott interjújában Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium leköszönő államháztartásért felelős államtitkára, aki május elsejétől a Magyar Nemzeti Bankban folytatja pályafutását.

A korai költségvetés gyakorlatát 2016-ban vezette be a kormány, amelynek célja, hogy a gazdasági szereplők időben felkészülhessenek a változásokra. Banai szerint bár érték kritikák ezt a módszert, számos támogató vélemény is érkezett, többek között a nemzetiségi szószólóktól is.

A Covid előtti, 2016 és 2019 közötti költségvetések megállták a lábukon, a bennük szereplő gazdasági számok teljesültek. Nagyobb beavatkozásra, átrendezésre 2020-tól, a Coviddal kezdődő időszaktól volt szükség

– magyarázta az államtitkár.

Az idei költségvetési hiány kapcsán elmondta, hogy a tervezett keret 62 százaléka már elfogyott az első negyedévben, amit elsősorban a rezsitámogatások, a 13. havi nyugdíj, valamint az állampapírok után kifizetett kamatok indokolnak.

Az eredetileg tervezett 3,7 százalékos GDP-arányos hiány helyett valamivel 4 százalék feletti értékkel számolnak.

Ehhez hozzájárul az is, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélete miatt a menekültügyi rendszer uniós joggal való összeegyeztetlensége miatt napi 1 millió eurót veszít az ország.

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatban Banai kiemelte, hogy három tényező határozza meg a hosszú távú kilátásokat: a demográfia, a migráció és a foglalkoztatás.

Az unió mind a 27 tagállamában kettő alatti a termékenységi ráta, így sehol sem fenntartható az állami nyugdíjrendszer hosszú távon – hacsak nem fogadják el az egyes nemzetek, hogy kihalnak és migrációval átadják az életteret másoknak

– fogalmazott. Véleménye szerint a nyugdíjrendszer fenntarthatósági problémáit elsősorban nem a nyugdíjrendszeren belül, hanem a családpolitikán keresztül lehet megoldani.

Az Európai Unióval való kapcsolat és az esetleges kilépés kérdésére határozott választ adott: „Nekünk nincs akkora belső piacunk, amely egy erős anticiklikus gazdaságpolitikát hosszú távon fenntarthatóvá tenne. Még Lengyelországgal sem vagyunk összevethetők. Ezzel a szerkezettel, ezzel a nyitottsággal akkor tudunk fejlődni, hogyha a külpiacaink is jól alakulnak.” Hozzátette:

Magyarország legtöbb szála Európához kötődik. Nekünk érdekünk az uniós tagság. Termékeinknek nagy részét az Európai Unión belül értékesítjük.

Ukrajna esetleges uniós csatlakozásával kapcsolatban Banai hangsúlyozta, hogy az egyenlő elbánás elvét komolyan kell venni, és Ukrajnának ugyanazon a folyamaton kell átmennie, mint a korábban csatlakozott országoknak. Abszurdnak tartja, hogy az ország pár éven belül EU-tag legyen.

A 2026-os választási évre tervezett családtámogatási intézkedésekről szólva elutasította a "választási osztogatás" kifejezést, szerinte „az Orbán-kormányok alatt a választási években rendre csökkent az államadósság” – mondta.

Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban elismerte, hogy vannak még fejlesztendő területek, de hangsúlyozta, hogy az egészségügyre fordított források 2025-ben nemcsak nominálisan, hanem reálértékben is jóval magasabbak lesznek, mint 2010-ben voltak. „Annak érdekében, hogy egészségesebbek legyünk sportra is költeni kell. A mindennapos testnevelés bevezetése, a tornatermek építése ugyan a sportra fordított kiadásokat is növeli, de a cél az egészségesebb nemzet” – védte meg a kormány sporttámogatásait a politikus.

