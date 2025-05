Egészen drámai demográfiai számok érkeztek Magyarországról

Márciusban is nagyon kedvezőtlen születésszámok érkeztek Magyarországról, és nagyon úgy tűnik, hogy az április is kifejezetten kellemetlen lesz.

A napokban derült ki, hogy márciusban 5885 gyermek született, 8,9%-kal kevesebb, mint 2024 márciusában. Nyers és szezonálisan igazított adataink szerint egyaránt a most márciusban született a második legkevesebb gyerek Magyarországon. Előbbi szerint az előző hónap, február volt az abszolút mélypont, utóbbi alapján tavaly júliusban egy hajszállal még kevesebben születtek.

Nagyon úgy tűnik, hogy a helyzet azóta sem javult. A KSH heti statisztikái szerint az április is kifejezetten gyenge lesz. A 14. és a 15. heti születésszám (narancs vonal az alábbi ábrán) is messze alulmúlja a 2024-es, illetve a 2020-2024 közötti átlagot. Igaz, a legutolsó heti adatban még lehet nagyobb revízió, ahogy érkeznek be az adatok, de az már egyértelműen látszik, hogy

az április sem hoz fordulatot a születésekben.

Tavaly az év első 15 hetében még közel 1480 heti születés adódott átlagosan, idén viszont már csak 1375.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images