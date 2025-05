Danubius Hotels: rekordon az árbevétel, de a profit még nem az igazi

Tavaly meghaladta a 2019-es árbevételét a Danubius Hotels szállodalánc. Nyeresége is magasabb lett, mint a Covid előtti utolsó „békeévben”, de ha az inflációval is korrigálunk, akkor még van hova fejlődni. Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy a budapesti fókusz mindig is meghatározó lesz a hazai turizmusban, mert globálisan Budapest a legismertebb brand, és sokat kell tenni ahhoz, hogy a főváros mellett más helyszínek is felfussanak. A szállodalánc az elmúlt öt évben összesen mintegy 35 milliárd forintot költött hotelei felújítására, korszerűsítésére. 2025-ben rekordösszegű, 13 milliárd forintot tervez erre fordítani.

Tavaly meghaladta a 2019-es árbevételét a Danubius Hotels szállodalánc. Nyeresége is magasabb lett, mint a Covid előtti utolsó „békeévben”, de ha az inflációval is korrigálunk, akkor még van hova fejlődni. Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta:

„Minden iparágnak vannak benchmarkjai, amihez hasonlítja a működését. A szállodaiparban ez a Covid előtti utolsó békeév, 2019. 2024-ben elértük és meg is haladtuk a 2019-es árbevételünket. Nominálértéken másfélszeresen, de reálértékben is nagyobb lett a forgalmunk. A profitunkban ugyan jobb eredményt értünk el tavaly, mint 2019-ben, de ez csak nominálisan volt így, reálértéken még nem tartunk teljesen ott” – kezdte értékelését a Danubius Hotels Zrt. teljesítményéről Kovács Balázs. A szállodalánc vezérigazgatója szerint nehéz ugyanakkor a 6 évvel ezelőtti működést a mostanihoz hasonlítani, mert mások a működési körülmények. Erre több példát is említett.

„2019-ben 18 százalék volt a vendéglátást sújtó forgalmi adó, ami mostanra 5 százalékra csökkent. Csakhogy, azóta az árbevétel egy részét turisztikai fejlesztési hozzájárulásként kell az állam felé megfizetni, ami 2024-ben 2 milliárd forintos összeg volt a Danubius Hotels csoportnál.

Azért is nehéz a működés összehasonlítása, mert volt egy globális infláció, miközben néhány szállodánkat mi is eladtuk, vagy már másképp üzemeltetjük.

Mindeközben a forint is, legalább 25 százalék körüli mértékben gyengült a Covid előtti utolsó évhez viszonyítva. Összességében, bár a forgalmi adatok egyre jobbak, és növekednek, jövedelmezőség szempontjából a szállodapiac még nem tart ott, mint 2019–ben. Reálértéken semmiképp” – foglalta össze meglátásait Kovács Balázs.

Bár Jó évük volt tavaly, nagyon sok az olyan piaci hatás, amelyekkel egyenként sem könnyű számolni.

Az első pár hónap nagyon sikeres volt, de az orosz-ukrán háború folyamatos hatása az, hogy gyakorlatilag eltűntek az orosz és ukrán vendégek. Már most is érződik, hogy az amerikai helyzet is árnyalja a képet a vámháború miatt. A bizalom megreccsent, amit nehéz lesz helyrehozni.

Nincsenek lemondások, még az amerikai turisták esetében sem, de nem látunk 1-2 hónapnál előbbre. Mindezt úgy, hogy az elmúlt évek inflációs hatása nem kímélte a szállodaipart sem, és a költségemelkedések többsége velünk maradt – mondta Kovács Balázs.

A bérköltségeink dolgozónként 60 százalékkal emelkedtek,

az élelmiszerinfláció az elmúlt években 90 százalékos volt,

az energiaköltségeink pedig euróban számolva a kétszeresére emelkedtek 2019-hez képest.

Igaz, az energiaszámlák terén azért lényegesen jobb a helyzet, mint amilyen 2022 végén, vagy 2023-ban volt – tette hozzá.

A cégvezető szerint a budapesti fókusz mindig is meghatározó lesz a hazai turizmusban, mert globálisan Budapest a legismertebb brand, néhány országban pedig még a Balaton. A budapesti szállodák forgalmának döntő részét a külföldi vendégek teszik ki.

„A Danubiusnál 10 százalék a belföldi vendég Budapesten, összehasonlítva vidéken 70 százalék a belföldi vendégek aránya. Jelenleg a brit turisták jelentik a legnagyobb piacot, csak Nagy-Britanniából 20 százalékkal több volt a turista, mint az ezt megelőző évben. A kínai vendégek száma megduplázódott, tavalyhoz képest, Kína bekerült a TOP 5 küldő piac közé. Az izraeli piac is nagyon előretört, a háború miatt volt csak rövid ideig visszaesés a körükben. Sok az amerikai turista, akik nagyjából annyian jönnek, mint a Covid előtti időszakban, és újra egyre több a német és az olasz vendég is” – vázolta a helyzetet Kovács Balázs.

Az orosz turisták a vendégek 6 százalékát jelentették még 2019-ben, most elhanyagolható a számuk. Az oroszok hiánya Hévízen a legfájóbb, mert ott 20-30 százalékát adták a vendégkörnek. Helyettük viszont az autós turizmus miatt egyre több az osztrák, szlovák, cseh és lengyel utazó.

Ahhoz, hogy Budapest mellett más helyszínek is felfussanak, Kovács Balázs szerint rengeteget kell tenni. Főleg még erőteljesebb termékfejlesztéssel és marketinggel lehetne ezen dolgozni, de nagyon fontosak az infrastruktúrafejlesztések és a programok is. Példaként említette, hogy Hévízre most nagyobb számban jönnek az izraeli turisták, mivel a gyógyváros közelében lévő Sármelléki Repülőtérre sok a közvetlen légijárat. Ez persze igaz a Drezdából érkező német légikapcsolatra is, de a német vendégek elmaradozása inkább azzal függ össze, hogy sokan más úticélokat keresnek fel, vagy a rehabilitációra korábban jellemző 3 hetet nem tudják rászánni az üdülésre. Van egy természetes átalakulás is a piacon.

Az autópálya-hálózat fejlesztése révén az autós turizmus megcélzása, a sármelléki és debreceni repülőtér fejlesztése mind-mind nagyon fontos, de például a balatonfőkajári MOTO GP futam is komoly forgalmat tud generálni egy-egy régiónak

– fogalmazott Kovács Balázs. Attrakciók, programok kellenek, amiért ide jön valaki. Az üzleti turizmus is nagyon fontos bevételi forrása a Danubiusnak, amihez pedig beruházásokra, nemzetközi cégek Magyarországra településére van szükség” – tette hozzá.

Úgy látja, keresletvezérelt, dinamikus árazás lesz a vendéglátásban idén is. „Az ártűrő-képesség relatív dolog. Ez egyénenként különböző. Mit vagyunk képesek kifizetni, mik az alternatívák. A horvát, olasz, görög, török szállodások is emelni fogják az áraikat, nemcsak a magyar vendéglősök. Az összehasonlításnál az odajutás költségeit sokszor el szokták felejteni” – emelte ki,

A nyári csúcsidőszakban természetesen mindig magasabb az árazás. Ez a nyári kereslet alapján alakul így, meg persze attól függően, hogy mennyire lesz Horvátország népszerű, és mennyire jönnek belföldre a magyar turisták.

– fejtette ki. Van egy minőségi emelkedés a hazai vendéglátásban, amit a vendégek ki is kényszerítenek, mert a vendég a zsebével büntet. Ha valami rossz, oda nem térnek vissza – vélekedett.

A SZÉP-Kártya felhasználási lehetőségeinek kiterjesztése miatt sokat aggódnak a vendéglátásban, hogy ez óhatatlanul forgalom visszaeséssel fog járni, de a Danubius Hotelsnél egyelőre nem látják ennek a negatív hatását, sőt, náluk még növekedett is az így fizetők száma.

A szállodalánc az elmúlt öt évben összesen mintegy 35 milliárd forintot költött hotelei felújítására, korszerűsítésére. Az angol tulajdonos elkötelezett a szállodák megújítása mellett, ezért 2025-ben rekordösszegű, 13 milliárd forintot tervez erre fordítani, jellemzően saját forrásból, támogatások igénybevétele nélkül. Az esztétikai szempontok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra is, ezért a nagy beruházási összegből komolyan invesztálnak az energetikai fejlesztésekbe. Ez sokszor nem egyszerű feladat, hiszen az épületeik 20-30-50 éve, vagy még régebben épültek. A Hotel Astoria például 110 éves, az energetikai korszerűsítés Budapest szívében sokkal nehezebb, mint egy zöldmezős beruházással épült szálloda esetében.

Hosszútávú céljuk az optimális fenntarthatóság, ezért a napelemek és hőszivattyúk telepítése mellett a mindennapi működésüket is úgy alakítják, hogy csökkentsék az ökológiai lábnyomukat. Az elbontott bútorokat, berendezéseket újrahasznosítják, egyre több környezetbarát anyagot használnak, a műanyagokat és a felesleges csomagolást láncszinten visszaszorítják.

Ez egyébként nemcsak a költségek kordában tartása miatt fontos a szállodaláncok számára, hanem azért is, mert az ökotudatos turizmus egyre nagyobb teret hódít, sok vendég pedig már az alapján is dönt a szálláshelye megválasztásánál, hogy a kinézett hotel működése mennyire környezetbarát.

Címlapkép forrása: Portfolio