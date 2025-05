Kihívásokkal küzd a francia elektromos rendszer, és ez az EU áramellátását sem hagyja érintetlenül

A francia villamosenergia-rendszer stabilitási kihívásokkal néz szembe, a rendszerben egyre nagyobb az egyensúlyhiány elsősorban a naperőművek robbanásszerű terjedése miatt - hívta fel a figyelmet az Électricité de France (EDF) távozó vezérigazgatója, Luc Rémont, aki ezért az állami támogatási mechanizmusok átalakítását is szükségesnek tartja. Megállapításának extra súlyt ad, hogy Franciaország az Európai Unió egyik legnagyobb áramtermelője és fő áramexportőre, szerepe pedig kiemelkedő az európai ellátásbiztonság fenntartásában.

Az olcsó spanyol napenergia hatásaitól tartva Franciaország a közelmúltig vonakodott a villamosenergia-rendszerét a spanyol rendszerrel összekötő újabb interkonnektorok telepítésétől is, a gyanú szerint atomenergia-iparát védve, ezzel hozzájárulva a spanyol villamosenergia-rendszer ellátási zavarokkal szembeni sérülékenységéhez is.

Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások terjedésével összefüggő rendszerstabilitási probléma más országokban sem ismeretlen, és különösen ott jelentkezik, ahol a forrásoldal (az erőműpark) fejlesztése viszonylag egyoldalú, mint például a napenergia árammixen belüli részaránya tekintetében világelső Magyarországon. A francia elektromos rendszerben való felbukkanásának ugyanakkor különös jelentőséget ad, hogy Franciaország az Európai Unió egyik legnagyobb áramtermelője és legnagyobb áramexportőre,

így szerepe kiemelkedő az európai villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásában.

A jelenségre a 100%-os állami tulajdonban álló Électricité de France (EDF) távozó vezérigazgatója, Luc Rémont mutatott rá április végi szenátusi bizottsági meghallgatásán az Euractiv és más médiumok beszámolói szerint.

Az időjárásfüggő megújulóenergia-termelés mellett az egyenlet fontos változója a villamosenergia-igény alakulása is. Mivel a francia áramigény növekedése nem tart lépést az ambiciózus elektrifikációs célokkal, az ország villamosenergia-ellátásában túlkínálatos helyzet alakulhat ki, melynek eredményeképpen az erőművek - köztük a világ egyik legnagyobbjának számító nukleáris reaktor park, illetve a bővülő napelemes kapacitás - pedig hatalmas mennyiségű villamos energiát táplálnának be a hálózatba akkor is, amikor arra lényegében nem lenne szükség. Ez Franciaországban is a rendkívül alacsony, akár negatív árampiaci árak megszaporodásához vezetne, Amelyek már tavaly nyáron is felbukkantak a helyi nagykereskedelmi piacon.

Rémont szerint a napelemes projektek körének gyors bővülése felveti a kérdést a naperőművek villamosenergia-rendszer szempontjából nyújtott hasznáról is. A leköszönő EDF-vezér

a naperőmű-projektekhez fűződő hálózati csatlakozási kérelmek számának robbanásszerű növekedése és a rendkívül alacsony piaci árú időszakok megszaporodása kapcsán az állami támogatási mechanizmusok átalakítását is szükségesnek tartja.

Úgy vélte, az egyre nagyobb egyensúlyi problémákra tekintettel minden egyes projekt hálózati csatlakozási értékelését meg kellene vizsgálni, és nem minden naperőművet kellene rendszeres átvételi támogatásban részesíteni. A naperőművek jelenleg az igényeket meghaladó termelésű, extrém alacsony árú időszakokban is részesülnek az állami támogatásból, akkor is, ha a rendszer stabilitására tekintettel a rendszerirányító döntése értelmében hálózati betáplálásuk szünetel. Ezért Rémont szerint indokolt lenne a francia támogatási rendszer finomítása, aminek a projektek rendszeregyensúly szempontjából betöltött jelentőségén kellene alapulnia.

A napenergia azonban egyelőre viszonylag kis részét teszik ki az ország árammixének. A francia villamosenergia-termelés megközelítőleg 70%-át az atomerőművek adják, míg a naperőművek részaránya 2024-ben is csak 4,2% volt - annyi, amennyi 2023-ban és 2022-ben is.

Az EDF integrált energiavállalatként egyebek mellett jelentős villamosenergia-termelő kapacitást is működtet, azon belül is főleg atomerőműveket. Az EDF portfóliójába tartozó atomerőművek termelése tavaly ötéves csúcsra, legutóbb 2019-ben látott szintre emelkedett, és a még mindig súlyosan eladósodott társaság ismét nyereségessé vált, vagyis Rémont néhány év alatt jelentős pozitív fordulatot ért el a 2023-ban két évtized után ismét államosított vállalatnál.

A vállalathoz a cég számára katasztrofális időszakban, 2022 végén érkező Luc Rémont leváltásának okai így nem itt keresendőek. A Politico szerint sokkal inkább abban, hogy

az EDF által Franciaországban építendő, az állam által megrendelt hat új nukleáris reaktor létesítési projektje már a tervezési szakaszban késésbe került,

ami emellett a társaság a francia kulcsiparágak részére elvárt hosszú távú, kedvező árazású energiaellátási szerződések megkötésével sem tudta tartani az Emmanuel Macron elnök által kívánatosnak tartott tempót.

Az árak kordában tartása és a francia gazdaság versenyképességének fenntartása érdekében az állam kontroll alá vonta az EDF kereskedelmi gyakorlatát, így az jelenleg megawattóránként (MWh) 42 euróért - termelési költsége alatt - értékesítheti az általa megtermelt villamos energia mintegy kétharmadát. Ez a kontroll 2026-ban megszűnik, de ennek fejében a francia állam azt várta az EDF-től, hogy kedvező árú, hosszú távú szerződéseket ajánljon az energiaintenzív kulcsiparágaknak, például az acél-, az alumínium- és a vegyiparnak. Az erre vonatkozó kormányzati elvárásoknak ugyanakkor csak töredéke teljesült.

A szabályozott nukleárisenergia-árrendszerből való kilépés lehetővé teszi az EDF számára, hogy 2026-ban közel 60 euró/MWh áron értékesítse áramát, ami ugyan jelentős emelkedés az eddigi 42 euróhoz képest, de a vezérigazgató szerint így is alig teszi lehetővé a vállalat hosszú távú pénzügyi egyensúlyának biztosítását. A 60 eurós árszint a 2023-ban 2026-ra előrejelzett 70 eurós ár alatt van - hívta fel a figyelmet ha Luc Rémont, aki szerint így Spanyolország után Franciaország biztosítja a legversenyképesebb áramárakat Európában.

A francia áramár valószínűleg még ennél is alacsonyabb lehetne, legalábbis az alapján, hogy Franciaország egészen a közelmúltig vonakodott a villamosenergia-rendszerét a spanyol rendszerrel összekötő újabb interkonnektorok telepítésétől.

A gyanú szerint állami atomenergia-iparát védő Párizs ugyanis attól tartott, hogy a szorosabb összeköttetéssel megnyitná piacát az olcsó spanyol napenergia előtt, tartózkodásával azonban hozzájárult a spanyol villamosenergia-rendszer sérülékenységéhez is. Az ibériai-félszigeti ország elektromos interkonnektor kapacitása ugyanis mindössze 3-5%-a az erőművi kapacitásnak, míg az általános uniós cél a 15%-os arány elérése 2030-ig. Szakértők szerint a nemzetközi összeköttetések hiánya különösen kiszolgáltatottá teheti az országokat az ellátási zavarokkal szemben, így az április végi spanyol-portugál áramszünet kialakulásában is lehetett szerepe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images