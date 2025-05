Történelmi lépés a kereskedelmi háborúban: Kína és az USA ideiglenes megállapodásra jutott

Szabó Dániel 2025. május 12. 09:20

Az Egyesült Államok és Kína ideiglenes vámcsökkentésről állapodott meg, hogy három hónapos tárgyalási időszakot biztosítsanak a kereskedelmi feszültségek enyhítésére. A megállapodás értelmében az amerikai vámok 145%-ról 30%-ra, a kínaiak pedig 125%-ról 10%-ra csökkennek május 14-étől. A felek emellett állandó egyeztetési mechanizmust is létrehoznak a gazdasági kapcsolatok rendezésére. Bár az ideiglenes vámcsökkentéseket pozitívan fogadta a piac, a Bloomberg szerint még így is olyan magas szinten maradnak, hogy középtávon akár 60%-kal is visszavetheti Kína amerikai exportját.