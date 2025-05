Hiába a vámmegállapodások, mégsem lesz változás a brit gazdaságban

A múlt héten az Egyesült Királyság két kiemelt partnerével, az Egyesült Államokkal és Indiával is egyezségre jutott. A kereskedelmi megállapodások javították a gazdaság versenyképességét, konkrét gazdasági következményeik azonban várhatóan nem lesznek jelentősek. A megállapodások előnyei elsősorban a befektetői hangulat emelkedésében, a bizonytalanság csökkenésében jelennek meg - vélik a Coface elemzői.

Az Egyesült Királyság az elmúlt héten kereskedelmi megállapodást kötött két kiemelt partnerével, az Egyesült Államokkal és Indiával. Az USA-val létrejött egyezség értelmében Donald Trump részlegesen visszavonta a jármű- és nyersanyag-kereskedelmi termékekre korábban kivetett vámjait (bár utóbbi esetben a pontos mértékek még nem meghatározottak), cserébe az Egyesült Királyság csökkentette az etanolra és marhahúsra kivetett vámot. Az USA felé 25 százalékos exportkitettséggel rendelkező brit autóipar számára kiemelt fontosságú a Trumppal kötött alku, de az acélt és alumíniumot terhelő vámok csökkentése is kedvezően érintette a brit gazdasági kilátásokat.

Az USA-val való gazdasági kapcsolatok erősítése mellett az Egyesült Királyság Indiával is megállapodásra jutott az elmúlt héten. A hároméves tárgyalási folyamatot lezáró átfogó megegyezés fokozatosan 85 százalékkal csökkenti a vámmal sújtott termékek körét, különös tekintettel a járművekre és alkoholos italokra (gin, whiskey).

A két megállapodás gazdasági és politikai előnyökkel egyaránt járt, hiszen egyrészt csökkentette a brit gazdaságra (elsősorban az autó- és nehéziparra) nehezedő nyomást, illetve igazolta, hogy a munkáspárti brit kormány képes önálló diplomáciai sikereket elérni a Brexitet követően is. A kereskedelmi megállapodások várhatóan erősítik a kormány gazdasági hitelességet és népszerűségét, amire az elmúlt időszak nehézségei miatt szükség is van.

Mindezek ellenére a megállapodások várhatóan nem járnak jelentős gazdasági következményekkel - vélik a Coface szakértői. A Donald Trump által kivetett vámok érzékenyen érintették a brit gazdaságot, a múlt héten kötött megállapodás pedig csak részlegesen tudott enyhíteni a körülményeken. Bár az USA felé irányuló export 18 százalékát a járművek, az acél és az alumínium teszi ki, a külkereskedelem fennmaradó része továbbra is csak kedvezőtlen feltételek mellett tud megvalósulni. A megállapodás ugyanis nem érintett több olyan fontos szektort, mint például a textilipari cikkek, italok és a hagyományos iparcikkek.

A brit-amerikai megállapodás korlátozott mértéke, jogi keretei és az érintett szektorok szűk köre miatt a Coface elemzői nem módosították érdemben a GDP-re vonatkozó várakozásaikat.

Az Indiával kötött megállapodás megállapodás hatókörét tekintve kellően tág és mértékében is jelentős, az importvámok csökkentése azonban a brit gazdaságot is új kihívás elé állítja. A védővámok leépítése miatti erősödő verseny várhatóan a textil- és ruhaipart fogja leginkább érinteni, de az élelmiszeripari, az alkatrészeket gyártó és elektromos autó-előállító vállalatok is érezni fogják a rendelkezés hatását. A brit-amerikai alkuhoz hasonlóan az Indiával kötött megállapodás is számos megoldatlan ügyet hagyott maga után, elég, ha a pénzügyi és jogi szolgáltatásokra, a kétoldalú befektetési megállapodás hiányára vagy a környezetvédelmi adók kérdésére gondolunk.

Az egyezség rövid távú gazdasági hatása várhatóan alacsony lesz, a Coface becslése szerint körülbelül 0,1 - 0,2 százalékban fog hozzájárulni a GDP bővüléséhez.

A kereskedelmi megállapodások visszafogottsága mögött valószínűleg a brit kormány szűkös politikai mozgástere áll. A Coface szakértői szerint a kormány óvatos megközelítése mögött az Európai Unióval való külkapcsolatok új alapokra helyezésének igénye állhat, mely kiterjedhet a biztonság és energia területein való további együttműködésre, és a mezőgazdasági termékek vámjaira is, uniós oldalról pedig a halászati jogok felülvizsgálatára és egy ifjúsági mobilitási megállapodásra. A gazdasági kilátásokat igazán jelentősen egy európai uniós átfogó diplomáciai egyezség tudná javítani, a Munkáspárt ugyanakkor nem kockáztatná a Brexit melletti elkötelezettségét, így kiemelt óvatossággal közelíti meg a kérdést. Hasonlóan kockázatos lépés lenne az Indiával való tárgyalások kiszélesítése is, hiszen ez nagy valószínűséggel érintené a kormány migrációs politikáját, a bevándorlási körülmények jövőbeli szigorítását azonban éppen a napokban erősítette meg a kormány.

Az USA-val és Indiával létrejött kereskedelmi megállapodások ugyan értek el részsikereket, gazdasági következményük azonban valószínűleg korlátozott marad. Hatásuk így talán leginkább a piaci bizalom erősödésében, a kereskedelmi bizonytalanság csökkenésében és a brit kormány gazdaságpolitikai mozgásterének bővülésében érhető majd tetten.

