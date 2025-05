Szép csendben a kormány váratlan változtatásra készül a határon túliak támogatásánál

A kormány módosítaná a határon túli költségvetési támogatások szabályait egy most megjelent rendelettervezet szerint. A társadalmi egyeztetésre küldött előterjesztés szerint nemcsak a jövőbeli, de a már zajló beruházásokra is több pénzt utalhat a kabinet.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megemelné a határon túli kormányzati fejlesztésekre adott támogatások összegét: a közzétett indoklás szerint a „rendelet célja, hogy a gazdaságfejlesztési program eredményei a jövőben is fenntarthatók legyenek, lehetőséget biztosítva a lebonyolító szerv részére a projektfenntartás költségeinek fedezetére.”

A tervezet alapján a támogatások lebonyolításáért felelős szervezetek a jövőben pluszforrásokat is felhasználhatnának működésük finanszírozására. Amennyiben a szükséges pénz rendelkezésre állna, és a felelős minisztérium egyedi döntésével ezt jóváhagyná,

akkor a már meglévő költségkeretükön felül további 5 százalékot is elkölthetnének. Ez az összeg elsősorban a projektek fenntartásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálhatna.

Fontos változás lehetne az is, hogy a módosítás nemcsak a jövőbeni, hanem a már folyamatban lévő támogatási jogviszonyokra is kiterjedne. Ez azt jelentené, hogy a már zajló programok is élhetnének az új lehetőséggel, amint a rendelet életbe lépne. A kormány normaszövegben írt indoklása szerint

a lebonyolító szervek könnyebben kezelhetnék a hosszú távú fenntartási feladatokat.

A hatásvizsgálati lap szerint önmagában nem jelentene plusz költségvetési terhet a tervezet elfogadása.

A tervezet egyelőre még nem lépett hatályba, a társadalmi egyeztetés május 23-ig tart. Ha a rendelet kihirdetésre kerülne, akkor már a megjelenését követő napon érvénybe léphetne, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával.

