Letarolta az internetet: az AI-képek forradalma azonban komoly kérdéseket vet fel

A Studio Ghibli mára nemcsak egy animációs stúdió, hanem

egy jól felismerhető vizuális világ márkaneve is.

Az akvarellszerű tájak, a természetközpontú világ, a lebegő mozdulatok és a melankolikus hangulat olyan vizuális elemek, amelyek túlmutatnak az esztétikán: egy teljes kulturális élményt hordoznak. Ez a stílus azonban most algoritmusok által könnyedén reprodukálható vizuális sablonná vált: a generatív AI-modellek – mint a Midjourney, a DALL-E vagy a Stable Diffusion – másodpercek alatt képesek rekonstruálni ezt az évtizedek alatt felépített vizuális univerzumot.

A „Ghibli-stílus” az AI-képgenerátorok egyik legnépszerűbb kulcsszava lett: influenszerek szelfijei, politikai mémek és popkulturális utalások tűnnek fel egyre gyakrabban a stúdió látványvilágát idéző formában. A felhasználók gyakran nyugalmat vagy nosztalgiát keresnek ezekben az alkotásokban – miközben nem tudatosul bennük, hogy ezzel akaratlanul is hozzájárulnak egy egyedi stílus üzleti célú felhasználásához.

