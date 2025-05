Nagy bejelentések jöhetnek Lázár Jánostól

Május 27, kedd 9 órától hirdette meg Lázár János az idei második KözlekedésInfót. Várhatóan ebben szóba kerül, hogy jelenleg hogyan állnak az ígéretek, a következőkről volt szó korábban:

Létrejön a késési problémákkal foglalkozó intézet.

Összesen 1100 mosdót újítanak fel buszpályaudvarokon vagy vasútállomásokon.

Jön az IC-takarítószolgálat.

Ezer új busz érkezik.

Fejlődik a mozdonyflotta.

Csökkentik az IC-kocsik hiányát.

Növekszik a GySEV által kezelt pályaszakaszok hossza.

MÁV-busz.

Klímagarancia.

Új MÁV-applikáció.

A korábbi tájékoztató során más témákról is szót ejtett a tárcavezető, így a KRESZ esetleges módosítása és több nagy infrastrukturális beruházás is előkerült, de ezek nem a vállalások között. Várható, hogy most ismét előkerülnek ezek a témák.

