Végre el lehet tenni a kabátokat, jön nyár és a strandidő

A meteorológiai honlap arról számolt be, hogy már ezen a hétvégén sokkal melegebb lehet, mint májusban volt: vasárnap már egyes helyeken 30 fok is elképzelhető. Nem csupán egyetlen alkalomról van szó, hozzáteszik, hogy

a jövő hét eleje hasonlóan derűsnek látszik, több alkalommal is 30 fok fölötti hőmérsékletet lehet még mérni.

Addig viszont még egy enyhébb hidegfront fogja majd alakítani az időjárást, szerdán éjjel észak felől hűl le az időjárás, ez pár fokos visszaesést jelent majd csütörtökön, valamint a záporok és a zivatarok sem kizártak. Ezek főként keleten fordulnak elő, ezen kívül országszerte erős szélre lehet számítani. Ennek elvonulásával viszont megkezdődik a felmelegedés, amely tartósnak mutatkozik.

Hétvégétől kezdve egyre melegebb légtömegek érik el az országot, szombaton már nem lesz ritka a 25 fokos hőmérséklet. Június 1-jén pedig még ennél is nyáriasabb időjárás köszönt Magyarországra, ez már igazi strandidőnek ígérkezik. Kisebb záporok elszórtan előfordulhatnak, főleg az északkeleti vármegyékben. Az Időkép arra is felhívta a figyelmet, hogy a jó idővel együtt jön a magas UV-sugárzás is, ezért a 11 és 16 óra közötti időszakban érdemes mindenkinek védenie a bőrét a leégés ellen. Magas faktorszámú fényvédő krémeket, szalmakalapot, illetve napszemüveget ajánlanak ehhez.

