Zsiday Viktor előre látja: osztogatni fog a kormány

Zsiday Viktor szerint a kormány a 2026-os parlamenti választások előtt, akár már idén ősztől költségvetési költekezésbe fog kezdeni annak érdekében, hogy megnyerje a jövő évi választásokat. A profi befektető szerint viszont az a nem mindegy, hogy ezt milyen környezetben teszi, a nemzetközi piacok elfogadják-e vagy sem. Ha egy olyan környezetben próbál majd meg osztogatni a kormány, amikor a piacok nem támogatóak, akkor abból csúnya baleset lehet szerinte. A szakember beszélt az idei növekedési lehetőségekről, a gazdaságpolitika irányításáról is.

A hit alapú gazdaság

A gazdasági folyamatok előrejelzése mindig tartalmaz bizonytalanságokat, különösen egy olyan komplex és gyorsan változó környezetben, mint amilyenben most vagyunk. A kormányzati várakozások túl optimistának bizonyultak - állapította meg Zsiday Viktor a Telexnek adott interjújában.

Várakozása szerint idén lehet még akár egy minimális gazdasági növekedés, de a mezőgazdaság, amelynek ugyan kicsi a súlya a gazdaságban, még tudja befolyásolni az idei teljesítményt. Az idei évre vonatkozó 2-3%-os növekedési számok is vágyálomnak tűnnek értékelése szerint.

Inkább 0 és 1,5% között lenne reális az idei növekedés, de nem lenne meglepő, ha mínuszba fordulna ez a szám

- vetítette előre.

A szakember önmagában nem vetné a szemére a kormányzatnak, hogy tettek egy előrejelzést és nem jött be, mert például a piaci konszenzus is az volt még tavaly év végén, idén év elején, hogy Magyarországon azért lesz valamekkora gazdasági növekedés.

Rámutatott Zsiday Viktor:

gazdaság az úgy működik, hogy részben hiten alapul.

Ha nagyon sokan elhisznek valamit, akkor az bekövetkezik - jegyezte meg.

Megemlítette ezek alapján azt, hogy van olyan szerepe egyébként a kormányzatnak, hogy rossz pillanatokban optimizmust sugároz azért, hogy a gazdaság kikerülhessen egy gödörből. Szerinte ezzel nincs is baj. Akkor van baj, ha ezzel a helyzetével visszaél a kormányzat, és minden évben irreális számokat mond, akkor ugye elveszti a kredibilitását, akkor ez már nem fog működni - értékelte a profi befektető, aki szerint éppen emiatt ezt az eszközt nagyon ritkán lehet csak használni.

Felfelé a lejtőn

A gazdaságpolitikának úgy kellene működnie szerinte, hogy felkészül a sokkokra, tartalékok képzésével. A magyar gazdaságpolitika 2016-17 után kifejezetten azt csinálta, hogy a még gyorsulóban lévő gazdaságra rátolt egy lapáttal - magyarázta Zsiday Viktor, aki egy hasonlattal is élt erre vonatkozóan. Amikor megyünk lefelé a lejtőn, nyomjuk a gázt, de amikor meg jön az emelkedő, akkor nem marad benzinünk. Ez történt részben a magyar gazdasággal - érzékeltette az interjúban. Ennek a kicsúcsosodása elmondása szerint a 2022-es választás előtti osztogatás volt, azóta a fiskális és a monetáris politika is ezeket a korábbi hibákat próbálja kijavítani.

Most amikor megyünk felfelé, nincsen benzin és ki kell szállni a kocsiból és kell tolni hátulról, mert máshogy nem megy

- jegyezte meg.

Szerinte az is gond, hogy az állam egyre jobban beavatkozik a gazdaság működésébe, megemlítette az árrésszabályozást is. Ezek borzasztó károsak - jegyezte meg a legújabb, árleszorítást célzó intézkedések kapcsán.

Arról is beszélt a portfóliómenedzser, hogy 2022 közepe óta azért elég rossz bőrben van a magyar gazdaság. Úgy vélekedett, hogy a növekedésre bemondani magas számokat már nincs értelme, mert nem hiteles, ugyanis a piaci szereplők is tudják, hogy azok nem reálisak.

Megállapította azt is, hogy az erőltetett béremelkedés termelékenységjavulás nélkül inflációban csapódik le, és a kormány amikor megjelenik ez az infláció emiatt alkalmazza az árrésstopokat. A kormány célja az szerinte, hogy ezeket az inflációs terheket ne a fogyasztók fizessék meg, de végső soron ez vissza fog csorogni a fogyasztókhoz.

Tőkefolyamatok

Sokak fejében az a legnagyobb kérdés, hogy a magyar gazdaság mennyire EU-konform, meddig tud az EU szerves része lenni - hívta fel a figyelmet a műsorban.

Emlékeztetett arra, hogy már sokszor megfogalmazta azt a véleményét, hogy a magyar kormány magától nem fog kilépni az Európai Unióból, mert pontosan tudja, hogy ez mennyire káros. Az a kérdés, hogy a beruházók és a befektetők fejében benne van-e lehetőségként, mert akkor ők ezt a kérdést már így közelítik meg - mondta. Ha az a feltételezés a gazdasági szereplők részéről, hogy ez nem kizárható, akkor ez alapján fogják meghozni az üzleti döntéseiket - tette hozzá. Szerinte a legújabb beruházási számok is borzasztóak.

A lakossági oldalról is beszélt Zsiday Viktor. Szerinte van egy lassú tőkemenekítés az országból. Azt is megemlítette, hogy a hivatalos statisztika ennek a tőkemenekítésnek egy részét nem is látja, ezért nem tudja bemutatni.

A forint leértékelését nem lehet a végtelenségig csinálni, mert a lakosságban kialakul egy percepció a forint gyengülésére vonatkozóan. Ha kialakul egy ilyen tömeges várakozás, akkor az önbeteljesítővé válik és erősíti a tőkemenekítést az országból - magyarázta az alapkezelő.

Ha sokáig visszaélünk a devizaleértékelési lehetőséggel, akkor ez vissza fog ütni - figyelmeztetett.

Választások előtt

A kormányzat jelenleg is tud bevonni a piacról deviza alapon forrásokat, a kínai hitel túl van kicsit dimenzionálva - fejtette ki Zsiday Viktor, aki szerint a hitelfelvétel miatt nem kell messzire menni, akár például Katarig.

A nagy kérdés az az, hogy a globális piacok milyen hangulatban lesznek a következő hónapokban a jövő tavaszi választások előtt - mondta.

Szerinte ahhoz, hogy a jelenlegi kormánypártok megnyerjék a választásokat, ahhoz jelentős osztogatásba kellene kezdenie a kormánynak és lehetőleg a választásokhoz közel, hogy a választók még emlékezzenek erre.

Ezért szeptember-október környékétől a költségvetési politikának nagyon rá kellene lépnie a gázpedálra, ezt a kormány a szakember várakozása szerint mindenképpen meg fogja próbálni, a kérdés csak az, hogy a nemzetközi piacok ezt mennyire engedik meg.

Ebből a szempontból példaként behozta Románia esetét, ahol nagyobb a költségvetés hiány és a folyó fizetési mérleg deficit is, és egyfajta miniválság kezd kialakulni a szomszédban, ami a román állam megbízhatóságát és fizetőképességét kérdőjelezgeti meg. Azt még nem tudni, hogy ez kiteljesedik-e - mondta.

De szerinte ugyanez figyelhető meg az Egyesült Államokban is, megkérdőjelezi a piac, hogy mennyire fenntarthatóak a finanszírozási folyamatok. Szerinte globális trenddé kezd válni a hiányok emelése, kérdés, hogy ez mennyire fenntartható.

Ha emiatt a kötvénypiacokon beüt egy félelem és a befektetők azt mondják, hogy nem fogják finanszírozni a jobban eladósodott országokat, akkor a magyar kormány nem fogja megcsinálni a nagy költekezését, még akkor sem ha Kínától kapna hitelt - értékelte Zsiday Viktor. A nemzetközi kötvénypiacok ugyanis még ebben az esetben is el tudják leheteleníteni a hozamok emelkedésén keresztül az osztogatást - húzta alá.

Ha a kormány akkor is megpróbál osztogatni, amikor a nemzetközi piacok ezt nem engedik meg, abból lesz nagy probléma

- jelentette ki Zsiday Viktor. Ha megpróbál a kormány egy ilyen hangulatban osztogatni, abból csúnya baleset lesz - vetítette előre.

Új jegybanki vezetés

Zsiday Viktornál rákérdeztek a jegybanki politika megítélésére is. A szakember úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy a jegybanknak alapvetően az infláció alacsonyan tartása és a pénzügyi stabilitás biztosítása a fő feladata.

Azt várja az új vezetéstől, hogy stabilizálja a pénzügyi folyamatokat és kiszámíthatóságot kell sugallniuk.

Zsiday Viktor emlékeztetett arra, hogy a jegybanknál kialakult 2000 milliárd forintos veszteség a jegybank korábbi politikájából következően, aminek a kifizetését odébb tolta a kormány. Ez az alapítványoknál kialakult vagyonnal kapcsolatos kérdőjelek mellett van jelen - mondta.

A jegybank legfontosabb feladata jelenleg az lenne, hogy stabilan tartsa a devizát, ezzel tud a legjobban hozzájárulni a magyar gazdaság stabilitásához. Nem kell a forintot odaszögezni például 400-hoz, de ne legyen folyamatos gyengülés sem - fogalmazott. Hozzátette: ha stabilan akarják tartani a devizát, az azt jelenti, hogy a kamatpolitikája a világpiaci kamatok függvénye lesz. Nem lesz nagy döntési szabadságuk a kamatok alakításában, és nem tudnak feltétlenül hozzájárulni a magyar gazdaság stimulálásához alacsony kamatokkal. A legfontosabb a stabilitás és a kiszámíthatóság lenne - érzékeltette. Reményének adott hangot, hogy az új jegybankelnök szabad kezet kap és nem fognak beavatkozni a munkájába kormányzati oldalról.

A 2022-23-as időszak remélhetőleg figyelmeztető jel volt a politikusok számára annyira, amikor a magyar gazdaság egy államadósságválság felé haladt, hogy belássák azt, hogy ezt a szakemberekre bízzák - értékelte. A jegybankban van szakértelem, jól meg fogják alapozni a döntéseket, és ez alapján tudnak jó szakmai döntéseket hozni - mondta.

Címlapkép forrása: Mónus Márton, Portfolio