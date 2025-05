Akkora a baj a kínai gazdaságban, hogy már az EU-ban is riadót fújtak

Az európai vállalatok számára Kína belső gazdasági lassulása – az ingatlanpiac visszaesése, a gyenge belföldi kereslet és a defláció – jelenti a legnagyobb kihívást, a cégek 71 százaléka szerint ez befolyásolja leginkább üzleti tevékenységüket. Bár a vállalatok pesszimisták a kínai piacon, a versenyképes árak és az ellátási láncok miatt sokan továbbra is kénytelenek jelen lenni az országban.

Az Európai Kereskedelmi Kamara friss felmérése szerint az európai vállalatok számára már nem a kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek, hanem Kína belső gazdasági lassulása jelenti a legnagyobb kihívást.

A megkérdezett 503 vállalat 71 százaléka szerint az ázsiai gazdaság lassulása hat a leginkább üzleti tevékenységükre, míg az amerikai kapcsolatok romlását 47 százalék említette.

A pandémia óta a kínai ingatlanpiac visszaesése, a belföldi kereslet gyengesége és a defláció tartós jelenléte gyengítette az ország növekedési potenciálját – számolt be a Financial Times.

A felmérésben részt vevő cégek háromnegyede szerint az üzleti környezet romlott az elmúlt évben, immár negyedik éve megszakítás nélkül. A rövid távú kilátásokra vonatkozó optimizmus mélypontra süllyedt: mindössze 29 százalék számít növekedésre, és csak 12 százalék vár javuló nyereségességet.

A Kínában elért működési eredmény (EBIT) már többnyire elmarad a globális átlagtól, és a kínai piac globális nyereségtermelő szerepe is csökkenőben van.

Ennek ellenére sok vállalat továbbra is Kínából szerzi be alkatrészeit, mivel a kínai gyártók rendkívül versenyképes árakat kínálnak. Az EU Kamara elnöke, Jens Eskelund szerint

a cégek paradox módon egyszerre pesszimisták és gazdasági okokból mégis kénytelenek jelen lenni a kínai piacon, hogy ár- és költségversenyben talpon maradjanak.

A vállalatok nem keresnek pénzt Kínában, a piac átpolitizálódott, a hozzáférés korlátozott – mégis sokan ott maradnak az ellátási láncok miatt.

A szabályozási akadályok továbbra is komoly problémát jelentenek: a cégek 63 százaléka veszített üzleti lehetőségeket a szigorú európai szabályozás miatt, és 44 százalék szerint ezek az akadályok a következő öt évben növekedni fognak.

A brit kamara is hasonló nehézségekről számolt be, kiemelve a szakmai képesítések el nem ismerését, az engedélyezési rendszerek átláthatatlanságát és az adatkezelési szabályozás akadályait. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy az utóbbi időben javult az együttműködési szándék a brit és kínai kormányzat között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images