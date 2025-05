Megérkeztek a havi 3 millió forintos fizetések Magyarországra! - Az 1 millió elérése már gyerekjáték?

Sokakat meglephet, de ma már van olyan foglalkozás is Magyarországon, ahol 3 millió forint felett van a bruttó átlagbér. A 2 milliós határ elérése pedig már nemcsak a politikusok kiváltsága, már a szakorvosok is e szint felett járnak. Ugyanakkor továbbra is számos olyan szakma van, ahol mindössze tizedekkora a bér. Több mint 450 foglalkozás átlagbéreit mutatjuk be!