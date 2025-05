Nagy a baj a magyar adórendszerrel, Brüsszelből jött a vészjelzés

Magyarországon 2016 és 2023 között jelentősen csökkentek a GDP-arányos adóbevételek, részben a kormány adócsökkentő intézkedései, részben a gazdaságszerkezet átalakulása miatt. Az Európai Bizottság friss elemzése szerint a hazai adórendszer túlzottan támaszkodik a fogyasztási adókra, miközben a jövedelmi és vagyoni típusú elvonások aránya alacsony, az állami újraelosztás pedig gyenge. Az adókedvezmények és -mentességek érdemi növekedési vagy társadalmi haszon nélkül vágják el a költségvetést további bevételektől. A brüsszeli testület szerint Magyarországnak növelnie kellene adóbevételeit, különben a költségvetési kiigazítás, valamint a gazdaságösztönző képességét is elveszíti az állam.

Az elmúlt években Magyarországon a GDP-arányos adóbevételek jelentősen csökkentek, a tendencia pedig egyszerre köszönhető a kormány adópolitikai döntéseinek és a külső gazdasági környezet változásainak.

Hét év alatt – 2016 és 2023 között – az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya 39,0%-ról 35,1%-ra esett vissza.

Ez az Európai Bizottszág szerint nagyrészt a bérekre kivetett adók és a társasági adókulcsok csökkentésének köszönhető, amelyek célja a foglalkoztatás és a beruházások ösztönzése volt – derül ki az Európai Bizottság egy most közzétett külön elemzéséből (19-20. oldal), amelyben kiemelték:

a GDP összetételének átalakulása miatt egyre jelentősebb mértékben csökkentek az adóbevételek, különösen a fogyasztási és a bérekre alkalmazott adók esetében.

Ezzel arra utalnak az elemzésben, hogy 2022 óta az áfabevételek szempontjából két legfontosabb tényező, a beruházások és a fogyasztás sem segítette a magyar növekedést. Utóbbi ugyan már mutat életjeleket, de a beruházások 2024 egészében 13,8%-os visszaesést produkáltak a Központi Statisztikai Hivatal szerint, ami a rendszerváltozás óta nem látott mértékű zuhanás.

A probléma az – ahogy erre az elemzés rá is világít –, hogy Magyarország adórendszerét a fogyasztási adókra való erős támaszkodás jellemzi, amelyek 2023-ban a GDP 13,5%-át tették ki, ami jelentősen magasabb, mint az EU 10,5%-os átlaga. Ez a függőség az áfakulcs 2012-es 27%-ra emelésének és a különféle ágazati fogyasztáshoz kapcsolódó adók bevezetésének az eredménye.

Ezzel szemben a béreket terhelő adóbevételek Magyarországon viszonylag alacsony GDP-arányt képviselnek az uniós átlaghoz képest, 2023-ban 14,8%-ot tettek ki, szemben a 20,0%-os uniós átlaggal – állapította meg a Bizottság.

A költségvetés adó lábánál a csökkenés nagyrészt a 2017 óta bevezetett többéves társadalombiztosítási járulékcsökkentéseknek köszönhető. A tőkeadóból származó bevétel továbbra is az uniós átlag alatt van, 2023-ban 6,8%-ot tett ki, szemben a 8,5%-os uniós átlaggal, nagyrészt az alacsony társaságiadó-kulcsnak (taó) köszönhetően. A környezetvédelmi adók közel állnak az uniós átlagos szinthez:

2023-ban a GDP 2,2%-át tették ki, míg a vagyonadók, különösen a gazdagokat érintő rendszeresen kivetett terhek továbbra is viszonylag alacsonyak, csak 0,8%-ot tettek ki.

Az Európai Bizottság szerint részben ezek miatt a magyar adórendszer számos olyan konkrét gyengeségtől szenved, amelyek tovább szűkítik a kormány mozgásterét, tetézik a gazdasági kihívásokat. Az uniós elemzés szerint a tao-ból származó bevétel továbbra is alacsony, a 9 százalékos nominális kulcsnak köszönhetően, ami a legalacsonyabb az EU-ban, ezt jól mutatja az is, hogy az uniós átlagos szint 21 százalék.

Ráadásul az effektív, tényleges érvényesített adószint ennél is alacsonyabb a vállalatok esetében, mivel különböző adókedvezményekkel és -mentességekkel kombinálva ez tovább erodálható. A Bizottság pedig zárójelesen azt is megjegyzi, hogy növeli az agresszív adótervezés kockázatát, ami tovább csökkenti a költségvetési bevételeket. A Bizottság becslései szerint

2022-ben a GDP 2,1 százalékáról mondott le a magyar állam, de az adókedvezmények és -mentességek alig ösztönözték a növekedést és nem hoztak érdemi társadalmi előnyöket.

Mivel az elemzés konkrétan nem részletezte, hogy itt mire gondoltak, az Európai Bizottságot is megkerestük, amely válaszában azt közölte, hogy az ilyen mentességek és kedvezmények – köztük a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége (2022-ben a GDP 0,2%-a), a sportkluboknak adott vállalati adományok levonhatósága a tao-alapból (0,2% GDP), valamint a foglalkoztatott nyugdíjasok társadalombiztosítási mentessége (0,36% GDP) – gazdasági és társadalmi hatása szerintük gyakran nem kellően alátámasztott.

Érvelésük szerint ezek hatékonysága gyenge összefüggést mutat

az erőforrások hatékony allokációjával és a jólét növelésével.

A Portfolio-nak küldött válaszban azt is kiemelte a Bizottság, hogy szerintük az adókedvezmények – főként a társasági adó esetében – kihatnak a magyar államháztartási hiányra is: a deficit az utóbbi években tartósan meghaladja az európai szabályrendszer 3%-os referenciaértékét, így szerintük az adókedvezmények költségvetési hatása különösen jelentős ebben a fiskális környezetben.

A sporttámogatások esetén járó tao-kedvezmények kapcsán pedig megjegyzik, hogy azok a GDP közel 0,2%-át tették ki az elmúlt években, ami a források nem hatékony elosztásához vezethet, mivel a vállalatok az adózás elkerülése érdekében előnyben részesíthetik az ilyen adományokat más, termelékenyebb beruházásokkal szemben.

Egy bizottsági tisztviselő pedig annyi kiegészítést fűzött ehhez, hogy a 25 év alattiak adókedvezménye nem célzott hatású, mivel minden munkavállalóra kiterjed ebben a korcsoportban, jövedelmi szinttől és foglalkozástól függetlenül. Ő azt mondta, hogy szerint ez akár vissza is vetheti a felsőoktatási részvételt, mivel a munkaerőpiacra való belépést ösztönözve egyeseket eltántoríthat a továbbtanulástól, így hosszabb távon csökkentheti a képzett munkaerő arányát, ami idővel a magasabb presztízsű pozíciókba nem engedi be a dolgozókat. Így a jellemzően jobban is fizető állásokban dolgozók aránya csökkenhet, ami az szja-bevételeknél okozhat visszaesést hosszú távon, míg a fogyasztást érdemben nem növeli a fiatalok adókedvezménye.

Az állítással persze lehet vitatkozni, mivel ma már egyáltalán nem dogmatikus, hogy a diplomás pozíciók jobb fizetést adnak, mint a képesítést nem igénylő állások, valamint a fiatalok költségeinek csökkentése eredményezheti azt is, hogy takarékoskodhatnak, beléphetnek az ingatlanpiacra, vagy más társadalmi haszonnal járhat a támogatásuk.

Van, ahol szigorúbbnak kellene lenniük

A Bizottság szerint Magyarországon a környezetvédelmi adók jobban hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a szennyezés és más környezeti károk költségeit azok fizessék meg, akik ezeket okozzák. Más szóval: az adórendszernek erősebben kellene érvényesítenie az elvét, hogy „aki szennyez, fizet”.

Felidézik, hogy tavaly a környezetvédelmi adókból származó bevételek az uniós átlag alatt alakultak, csak a GDP 1,9%-át tették ki. Míg az erőforrásokra és a szennyezésre kivetett környezetvédelmi adók az uniós átlag felett vannak, van lehetőség a környezetvédelmi adók emelésére a levegőszennyezés költségeinek további internalizálása és a vízszennyezés korlátozása érdekében, amint azt az Európai Bizottság is megjegyezte.

Úgy látják, a munka alapú adórendszer újraelosztó funkciója továbbra is gyenge az egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer és társadalombiztosítási járulékokra való magas támaszkodás miatt.

A Bizottság szerint a progresszivitás hiánya – vagyis hogy a jövedelem növekedésével az átlagos adókulcs nem emelkedik – azt eredményezi, hogy

az alacsony jövedelműeket viszonylag magas adókkal terhelik, miközben az adóék a különböző jövedelműek esetében azonos szinten marad.

Azt is megjegyzik, hogy az EU legmagasabb áfakulcsa további terhet ró az alacsony jövedelműekre, és egy progresszívebb munkaadó-rendszer növelhetné az adórendszer újraelosztási képességét, miközben erősítené az alacsony keresetűek munkavállalási ösztönzőit.

A Bizottság felrója azt is, hogy a magyar adórendszer nem kezeli a magas vagyonkoncentrációt, amely a második legmagasabb az EU-ban:

Az adófizetők legfelső 1%-a a teljes nettó személyes vagyon 33,5%-át birtokolja, szemben a körülbelül 25%-os uniós átlaggal.

Kritikaként szerepel az elemzésben a gazdagoknak kedvező hazai adókörnyezettel kapcsolatban, hogy jelenleg nincs vagyonadó vagy kilépési adó – olyan teher, amit azokra vetnének ki, akik megszüntetik adórezidensi státuszukat egy adott államban. Azt is említik, hogy nagymértékű mentességek jelentősen csökkentik a vagyonra kivetett tényleges adókulcsokat.

A Bizottság a mentességek között felsorolja a lakóingatlanok építésére alkalmas földterület öröklését, az EGT tagállama által kibocsátott értékpapírok öröklését, valamint az elhunyt leszármazottai, felmenői vagy házastársa által örökölt hagyaték adómentességét is.

A Költségvetés esetében a szükségessé vált konszolidációs intézkedések jelenlegi kontextusában az adóbevételek csökkenése korlátozza a fiskális mozgásteret, a gazdaságösztönző intézkedések lehetőségeit Magyarországon

– foglalják össze a problémákat a brüsszeli elemzők.

Meg is jegyzik, hogy a magas költségvetési hiány leszorítását is veszélybe sodorja az adóbevételek elmaradása: 2025-ben várhatóan a kamatfizetések és az energiatámogatások csökkenése, a közberuházások csökkentése, valamint az ágazati különadókból származó átmeneti bevételek segítik csak az egyensúlyjavítást.

Ezzel együtt a Bizottság úgy látja, a költségvetési célok elérése érdekében Magyarországnak olyan állandó költségvetési intézkedéseket kell bevezetnie, amelyek nem ássák alá a gazdaság növekedést a piaci szereplők, vagy a lakossági fogyasztás túladóztatásával.

Hacsak Magyarország nem növeli fenntartható módon az adóbevételeit, a további költségvetési kiigazítás valószínűleg aránytalanul nagy hatással lesz a költségvetés kiadási oldalára, ami a növekedést elősegítő kiadások, például a közberuházások és az alapvető közszolgáltatásokra fordított kiadások csökkentéséhez vezet

– hangsúlyozza az Európai Bizottság elemzése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images