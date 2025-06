Nem áll meg Trump fűnyírója: újabb durva pénzvágást jelentettek be

A Trump-adminisztráció költségcsökkentési intézkedései új szintre léptek: a tanácsadó cégek után most a technológiai beszállítók, köztük a Dell és a CDW szerződéseit is felülvizsgálják – számolt be a Wall Street Journal . Hiába távozott Elon Musk a DOGE éléről, folytatódik a költségcsökkentés.