Beindul a klímázás, kilőhetnek az áramárak

Major András 2025. június 05. 09:00

Június első napjaiban már meg is érkezett Magyarországra a kánikula, ami a hűtési igényt és az egyre terjedő légkondicionáló berendezések használatát is felpörgetheti. Az erősödő áramigény a piaci villamosenergia-árakat is felfelé hajtja, így a nyári időszakban emelkedhetnek a jegyzések és az extrém ártüskék kialakulásának esélye is megnő. A tavalyi nyárhoz képest ugyanakkor egyelőre nem jeleznek előre érdemi drágulást a határidős piaci árak.