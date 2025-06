Nőtt a munkanélküliek száma az USA-ban

Az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek száma második egymást követő héten is emelkedett, ami a munkaerőpiac gyengülésére utal a vámok okozta gazdasági nehézségek közepette.

Soha nem látott átalakulás az autóiparban A globális autóipar legfontosabb kihívásairól és a szektor részvénypiaci kilátásairól is szó lesz a következő Signature befektetői klubunkon.

A Munkaügyi Minisztérium csütörtöki közleménye szerint az állami munkanélküli segélyért újonnan folyamodók száma 8000-rel, szezonálisan kiigazítva 247 000-re nőtt a május 31-ével végződő héten. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 235 000 kérelmet jósoltak az elmúlt hétre.

A vállalatok általában igyekeznek megtartani munkavállalóikat, miután a COVID-19 járvány alatt és után nehezen találtak munkaerőt, de a Donald Trump elnök vámintézkedései miatt növekvő bizonytalanság arra kényszerít néhányat, hogy elbocsássanak dolgozókat.

A Federal Reserve Beige Book jelentése szerdán azt mutatta, hogy "minden körzet alacsonyabb munkaerő-keresletet írt le, hivatkozva a csökkenő munkaórákra és túlórákra, felvételi szünetekre és létszámcsökkentési tervekre". A jelentés szerint bár egyes körzetekben bizonyos ágazatokban elbocsátásokról számoltak be, "ezek nem voltak általánosak".

Az Institute for Supply Management felmérése hasonló megfigyeléseket tett, stabil foglalkoztatottságról számolt be a szolgáltatási szektorban májusban, de rámutatott arra is, hogy "nagyobb figyelmet fordítanak minden betöltendő állásra".

A közgazdászok szerint a segélykérelmek száma ebben a hónapban meghaladja majd a 2025-re jellemző 205 000-243 000-es tartományt. Az úgynevezett folyamatos segélykérelmek emelkedése összhangban van a fogyasztók munkaerőpiacba vetett bizalmának csökkenésével.

A Challenger, Gray and Christmas jelentése szerint az amerikai székhelyű munkáltatók 93 816 munkahely megszüntetését jelentették be májusban. Az elbocsátások 47%-kal magasabbak voltak, mint egy évvel korábban.

Forrás: Reuters