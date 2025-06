Mégis megkapja az amerikaiak személyes adatait Elon Musk egykori hivatala

Engedélyezte további intézkedésig az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága az amerikai Kormányzati Hatékonysági Osztály (Doge) számára, hogy hozzáférjen a társadalombiztosítás által tárolt személyes adatokhoz.

Hat-három szavazatarányban meghozott pénteki döntésével a bíróság hatályon kívül helyezte azt az elsőfokú döntést is, amely arra kötelezte a közkiadások csökkentéséért felelős Doge-t, hogy hozza nyilvánosságra aktáit.

A döntés a Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) nevű szervezet fellebbezését követően született. Ebben az információszabadságról szóló törvényre hivatkoztak, amely arra kötelezi a szövetségi ügynökségeket, hogy átadják dokumentumaikat bárkinek, aki kéri.

Az amerikai kormányzat álláspontja szerint azonban a Doge nem ügynökség. A bíróság nem indokolta döntését, amely szerint a Doge számára az ügyben folyó fellebbviteli eljárás befejezéséig

fel kell függeszteni az adatokhoz való hozzáférés korlátozását.

Az egyik bíró, Ketanji Brown Jackson azonban írásos különvéleményében, amelyhez kollégája, Sonia Sotomayor is csatlakozott, sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy lehetővé tették a társadalombiztosítási hivatal számára, hogy "elhamarkodottan átadja amerikaiak millióinak rendkívül érzékeny adatait a Doge ügynökeinek", ahelyett, hogy az alsóbb fokú bíróságoknak időt adott volna annak megállapítására, hogy ez a hozzáférés jogszerű-e.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images