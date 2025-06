Árverseny és vámháború - egyre nő a deflációs nyomás Kínán

A hétfőn közölt statisztika szerint májusban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak Kínában éves alapon. Ez már sorban a negyedik negatív adat. Az országban zajló árverseny, a lakosság mérsékelt költekezési kedve és a vámháború mind abba az irányba mutatnak, hogy az infláció messze van még az egészséges szintekre való visszatéréstől.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A Bloomberg felmérése alapján a közgazdászok már csak 0,3%-os inflációt várnak az idei évre.

Az ázsiai nagyhatalom sok szektorát sújtja árverseny: ilyenek például az autók, az e-kereskedelem és a kávé is. A Starbucks például éppen hétfőn jelentette be, hogy csökkenti egyes italainak árát. A luxuscikkek másodpiacán pedig a korábbi sztenderdnek számító 30-40%-os leárazások helyett már 90%-osakkal is találkozhatunk.

Ha általánossá válik, hogy a boltok egyre nagyobb és gyakoribb leértékelésekkel próbálnak talpon maradni, az csak tovább mélyítheti a kínai gazdaság problémáit.

A lakosság kedvét pedig az utóbbi évek gazdasági viharai vették el a költekezéstől. Ahogy egy Reutersnek nyilatkozó fiatal kínai nő mondta,

A gazdaság egyértelműen hanyatlásban van. A családom vagyona sokat csökkent.

Ebben minden bizonnyal az ingatlanpiac további gyengélkedése is szerepet játszik. Mivel kínaiak jelentős részének a vagyona lakásokban volt, ezek értékének csökkenése súlyosan érintette a családokat.

A deflációs nyomást erősítheti a vámháború is, aminek következtében májusban az USA-ba irányuló export 35%-kal esett az előző évhez képest. Ezt valamennyire ellensúlyozza a kivitel más régiókba, de a legnagyobb kereskedelmi partner elzárkózása egészen biztosan veszteségeket okoz a kínai exportőröknek. Mindez pedig egy ördögi körhöz vezethet: a külső kereslet visszaesése miatt a vállalatok további árengedményekre kényszerülhetnek.

A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy a kormányzati ösztönzők elegendőek lesznek-e a deflációs folyamat megfordításához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images