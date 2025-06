Kellemetlen meglepetés az inflációban

Májusban 4,4%-os volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon - jelentette ma reggel a Központi Statisztikai Hivatal. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy az áprilisban látott 4,2%-os szinten marad az infláció. Úgy tűnik, a meglepetés faktort az élelmiszerárak jelentették, az árrésstop eresztékein beszivárog a drágulás. Kedvező viszont, hogy a tartósabb ármozgásokat megragadni hivatott maginflációs mutató kissé csökkenni tudott.

Az infláció az idén év elején kellemetlen meglepetést okozva nagyot ugrott, teljesen új pályára téve az idénre várt ármozgásokat. A jelentős gyorsulást a forint gyengülése, az év eleji magas béremelkedés, valamint a nyersanyagárak (elsősorban élelmiszerárak) oldaláról érkező sokk okozta. A gyorsuláshoz hozzájárult a szolgáltatások drágulása is, ami magas inflációs várakozásokról árulkodott.

A jelenségre a kormány árintézkedésekkel reagált, aminek leglátványosabb eleme az árrésstop volt. Ez áprilisban meg is állította a hazai élelmiszerárszint további emelkedését. A májusi inflációs adat előtt a legfontosabb kérdések a következők voltak: Szinten maradnak-e az élelmiszerárak? Folytatódik-e a szolgáltatások körében megfigyelt, a kormány által noszogatott önmegtartóztató árképzés? Látjuk-e az év eleje visszaerősödő forint hatását az árakban?

Az első kérdésre a válasz látványosra sikerült:

míg áprilisban az árrséstop a teljes élelmiszerárszintet 1,3%-kal mérsékelte, májusban már 0,6%-os emelkedést mért a KSH.

Vagyis az élelmiszerek az árrésstop ellenére összességében újra drágultak. Ebben meghatározó volt az idényáras termények (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs) 1,6%-os átlagos árnövekedése, de drágult a csokoládé, kakaó (2,6%), a kávé (1,8%), a büféáruk (1,2%), a sertéshús (1,0) és a liszt (0,9%) is. A termékcsoporton belül a tojás 2,5, a margarin 2,2, a tej 0,9%-kal kevesebbe került. Ez alapján az a kép rajzolódik ki, hogy azokon a területeken, amelyekre nem terjed ki az árrésstop, a drágulás folytatódott. Ez nem feltétlen azért van, mert elindult volna a keresztárazás, ennek nem is nagyon látjuk a nyomait az online árfigyelő rendszerben. De például a kávé, kakaó világpiaci ára emelkedik, a büféáruknak pedig jelentős a szolgáltatás komponense - vagyis amit nem fogott meg az árrésstop, ott kitart a drágulás.

Áralakulás (2025. máj., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,6 5,9 Szeszes ital, dohány 0,9 7,3 Ruházkodás 0,4 2,1 Tartós fogy. cikk 0,0 2,2 Háztart. energia 0,8 5,3 Egyéb cikk, üzemanyag -0,4 0,4 Szolgáltatások -0,1 5,9 Fogyasztói árindex 0,2 4,4 Maginfláció 0,3 4,8 Nyugdíjas infláció 0,2 4,5 Forrás: KSH, Portfolio

A 0,6 százalékos havi alapú élelmiszerdrágulás azt jelenti, hogy az éves alapon számolt élelmiszerinfláció áprilisról májusra 5,4%-ról 5,9%-ra gyorsult vissza. Feltehetően ez jelenti a várakozásokhoz képest azt a meglepetésfaktort, ami miatt az előrejelzéseknél kissé nagyobb lett a hivatalos adat.

Látványosan drágulnak az élvezeti cikkek is. A bor például 9,3%-kal, a dohánytermékek 7,9%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Utóbbi esetben az év eleji adóemelés késleltetett hatását sejthetjük az ármozgás mögött. Tavasz végére kissé gyorsult a ruházkodási és tartós fogyasztási cikkek inflációja is, de több hónapot együtt vizsgálva itt alapvetően nem látunk nagy árnyomást. A tavaly év végére legyengült forint drágító hatása már nem látszik a havi árváltozásban, de az azóta látott árfolyam-korrekció sem húzta vissza az árakat - erre sajnos nem is igen számíthattunk.

Az inflációra mindig nagy hatást gyakorló üzemanyagárak hozták a várakozásokat: a világpiaci olajár esése megjelent a kutakon, negyedik egymást követő hónapban okozva árcsökkenést.

Az inflációra hűtő hatással volt a szolgáltató cégek "megfenyítése". A kormányzat az elmúlt hónapokban erős utalásokat tett arra, hogy hatósági beavatkozás következik, ha nem mutatnak önmérsékletet az árazásban. Ennek lehet a következménye, hogy a telefon, internet termékkör havai alapon 2,2%-kal olcsóbb lett, és esett a tv-előfizetések ára is, 1,3%-kal. Így összességében a szolgáltatások átlagos árszintje havi alapon 0,1%-kal csökkent, ezzel (az erős bázishatások miatt) 7%-ról 5,9%-ra esett az éves árindex. Ennél kisebbet utoljára három éve láttunk.

Alapvetően ez a kedvező fejlemény okozta, hogy a maginfláció 5%-ról 4,8%-ra mérséklődött. (Na és az, hogy az idényáras élelmiszerek drágulását ez a mutató nem tartalmazza.) Ezzel együtt a maginflációs mutató még így is magas, és ha a feldolgozott élelmiszerek árrésstopja nem lenne, a mutató bőven 5% felett járna még most is. A szolgáltató szektor kikényszerítetten visszafogott árazási magatartása nélkül pedig valószínűleg közelítené, de talán el is érné a 6%-ot.

Vagyis az inflációs nyomás továbbra is erősnek mondható a gazdaságban, az árstabilitás állapota messze van.

Mindez azt is jelenti, hogy véleményünk szerint a jegybanknak a mai inflációs adat után nem nőtt a mozgástere egy esetleges lazításra.

