Özönlenek a külföldiek Magyarországra, kiderült, honnan jönnek

Új rekordra emelkedett a külföldi dolgozók száma Magyarországon, miközben a hazai foglalkoztatás már nem annyira acélos, mint korábban. A legtöbben most is a Fülöp-szigetekről és Vietnamból jöttek hozzánk, miközben nagyon sok ukrán munkavállaló hagyja el az országot. Ma már a román dolgozók száma is csökken, ami jelzi, hogy a magyarországi bérviszonyos közel sem olyan vonzóak, mint korábban.