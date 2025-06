Lassan fellázad Dél-Európa a turisták ellen

Egyre több helyen tüntetnek a tömegturizmus ellen spanyol, portugál és olasz nagyvárosokban. A tiltakozás Barcelonából indult, mostanra több városban is fellázadt a lakosok egy része a turisták ellen.

Több spanyol nagyvárosban is számos tüntető vonult ismét utcára vasárnap, hogy tiltakozzon a tömegturizmus miatt. "A turizmus növekedésének jelenlegi modellje sem nem életképes, sem nem igazságos" - jelentették ki sajtóközleményükben a San Sebastián-i akció szervezői, de követeléseik hasonlóak voltak a Barcelonában, a Granadában és a Baleár-szigetek városaiban tüntetőknek is. Mindannyian azt szeretnék elérni, hogy olyan turisztikai modellt vezessenek be, amely nem gyakorol negatív hatást a helyiek jólétére és a városokra, ugyanis a tömegturizmus kiszorítja a helyieket bizonyos kerületekből, felhajtja a lakásárakat, ezzel súlyosbítja a lakhatási válságot, és hozzájárul a megélhetési költségek emelkedéséhez is.

"A turizmus megfoszt a kenyértől, a tetőtől, a jövőtől" - írták transzparenseikre a Barcelonában tiltakozók, akik a plakátok mellett vízipisztolyokkal felszerelkezve vonultak a belvárosban mintegy két órán keresztül, mielőtt a Sagrada Familia székesegyház közelében a hatóságok feltartóztatták őket. Egy hostel előtt konfliktusba keveredtek az ott dolgozókkal, mert a tüntetők többször megpróbálták szalaggal lezárni a bejáratot, amelyhez petárdákat és bengáli tüzet is dobtak.

A szervezők a tüntetés során elmondott kiáltványukban hangsúlyozták: akciójuk nem a turisták ellen irányul, hanem közösségük megmentésére, és arra, hogy felhívja a politikusok figyelmét a probléma kezelésének sürgősségére. Spanyolországba tavaly minden korábbinál több, 94 millió külföldi turista látogatott el, amivel a világon Franciaország után a második legnépszerűbb úti cél volt.

A tiltakozási hullám Spanyolországból lassan átterjed más turisztikai célpontokra is, a Sky News tudósítása szerint

már Lisszabonból, illetve Olaszországból is hasonló akciókat jelentettek.

Becslések szerint az európaiak idén 11%-kal többet, 617 milliárd eurót költhetnek nyaralásra, Franciaország és Spanyolország idegenforgalma növekedhet a legnagyobb mértékben.

