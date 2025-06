Steiner Attila: "ez nem RepowerEU, hanem DepowerEU"

Az Európai Unió május 6-án bejelentett intézkedéscsomagja felgyorsítaná az orosz energiahordozóktól való leválást, ami Magyarország számára több szempontból is kihívást jelent. Bár a technikai feltételek egy része adott, a régiós ellátási útvonalak kapacitáskorlátai és az alternatív forrásokhoz való hozzáférés korlátozottsága nehezítheti az átállást. Az interjúban Steiner Attila energiapolitikáért felelős államtitkár a gáz- és olajimport jelenlegi helyzetéről, az atomenergia szerepéről és a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó fejlesztésekről is beszél.

Az Európai Unió célja, hogy 2027 végére teljesen megszüntesse az orosz földgáz importját, majd fokozatosan a kőolaj és nukleáris fűtőanyag behozatalát is. A frissen bemutatott Európai Uniós terv, ami az interjú egyik fő témáját adta, 9 pontban határozza meg az ehhez vezető lépéseket, amelyek között szerepel az új orosz gázszerződések betiltása, a meglévők felmondása vis maiorra hivatkozással, valamint kötelező nemzeti leválási tervek kidolgozása - erről részletesen itt írtunk:

Portfolio: Menjünk vissza az időben kicsit. 2022-ben az orosz–ukrán háború kitörése és az azt követő energiaválság kapcsán egy fordulópont következett be az EU energiapolitikájában: meghirdették a RepowerEU tervet, aminek az egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy az Európai Unió leváljon az orosz energiahordozókról. Három év alatt megfeleződött az orosz földgázimport aránya, és a kőolaj is már csak 3 százalék a teljes behozatalban. A fordulat, a leválás tempója meglepte-e a kormányt?

Steiner Attila: A kérdésben foglalt állítást annyiban árnyalnám, hogy a tavalyi év végén Oroszország még mindig a második legnagyobb beszállítója volt Európának csővezetékes és cseppfolyós gázban is. Bár a 2022-es Versailles-i nyilatkozatban az állam- és kormányfők egyetértettek az orosz kitettség csökkentésében, határidőt nem szabtak meg, és megerősítették a tagállamok jogát a nemzeti energiamixek meghatározására.

A Bizottság azonban a RepowerEU kommunikációjában már a 2027-es céldátumot is rögzítette. Az unió viszonylag lassan ébredt, de utána rendkívül gyors ütemet diktált, és vészhelyzeti jogalkotással igyekezett a jogszabályokat átvinni. Ennek egyik látványos példája a gáztárolók legalább 90%-os feltöltésére vonatkozó előírás volt, de a gázfogyasztás visszafogására irányuló javaslat is ilyen, amit mindössze egy hét alatt nyomtak át. Ezekhez képest is szintlépést jelent az idén május 6-án bejelentett legújabb intézkedéscsomag. Mi minden fórumon és csatornán ellenezzük ezt a tervet, mert úgy gondoljuk, hogy teljesen szembe megy az uniós célokkal és alapelvekkel is.

Ez nem RepowerEU, hanem „DepowerEU”, ami gyengítené az Európai Uniót, növelné a családok terheit, még drasztikusabban rontaná az európai vállalkozások jelenleg sem rózsás versenyképességét.

Készült hatástanulmány, amely Magyarország földrajzi adottságait és sajátos energiaszerkezetét vizsgálja?

Brüsszel nagyvonalúan bánik a saját kötelezettségeivel, egyrészt mire elkészülnek a hatástanulmányaik, a döntések már megszülettek. Másrészt ezek a vizsgálatok is rendkívül elnagyoltak, nem elemzik az egyes tagállamokra háruló konkrét hatásokat. Pedig felelős döntést csak akkor hozhatunk, ha tudjuk, mire számíthatunk. Beszédes, hogy újabban nyugati tagállamok is problémaként jelzik a következmények alapos felmérésének hiányát.

Milyen kihívások vannak az orosz földgázról való teljes leválás kapcsán?

Az elmúlt 15 évben rengeteg interkonnektor – tehát határon átnyúló gázvezeték - épült ki a régióban, így már Románia, Szlovákia és Horvátország felé is van számottevő kapacitásunk, ami elméletileg lehetővé teszi a gáz bejutását Magyarországra. Azonban a régióban még mindig az orosz gáz a domináns, ráadásul a szállítási útvonalak kapacitásai is korlátozottak. Ukrajnán keresztül jelenleg nem érkezik semmi, az Északi Áramlat sem elérhető. Gyakorlatilag csak a Déli Áramlat maradt.

Magyarország éves gázfogyasztása tavaly és tavalyelőtt 8,5 milliárd köbméter volt, negyedével alacsonyabban alakult, mint a nemzetközi energiaválság előtt. A hazai kitermelést is növeltük, már 1,9 milliárd köbméter körül járunk, amit szeretnék tovább fokozni. A fennmaradó részt importból pótoljuk, de a kitettségek csökkentése érdekében komoly támogatási programokkal ösztönözzük további mennyiségek kiváltását földhővel vagy biogázzal.

Így is több milliárd köbméternyi földgázt kellene más helyről beszerezni. Lehetséges ez?

A diverzifikációs lehetőségek megvannak, de sok esetben nem rajtunk múlik a megvalósulásuk. Például a román Neptun Deep mezőn csak 2027-re indulhat meg a kitermelés, de a szállítási kapacitás szűk, és a románok is sok gázerőművet építenek. Ugyanez igaz az azeri gázra Bulgárián keresztül, vagy a görög LNG-re – mindenhol szűk keresztmetszetek vannak. A horvát Krk terminál bővítése is tervben van, ahonnan hozzánk jelenleg évi 1 milliárd köbméter LNG érkezik, de ehhez is infrastruktúra-fejlesztések kellenek.

Ezért aligha lehet felelősen kijelenteni, hogy holnaptól lekapcsolhatjuk az orosz gázt. Önmagában kevés, hogy a csővezetékeken elvben nagyobb mennyiséget is lehetne szállítani, hiszen a kapacitásaik nagyrészt már előre le vannak kötve, azok felett a cégek rendelkeznek. Nem látom, hogy az Európai Bizottság figyelembe venné ezeket a tényeket.

Látnak arra szándékot, lehetőséget az EU részéről, hogy felső szinten belenyúljon a lekötött kapacitásokba?

Ha felszabadítanánk ezeket a kapacitásokat, az máshol okozna ellátásbiztonsági problémát. Mi mindig a cső végén vagyunk, ez egy adottság. Ráadásul egy ilyen lépés súlyos beavatkozást jelentene a meglévő szerződésekbe . Elvileg lenne lehetőség arra, hogy a piaci szereplőket kötelezzék a lekötött, de kihasználatlanul maradt kapacitások visszaadására, amelyeket aztán ellátásbiztonsági szempontok alapján újra lehetne osztani. Azonban jelenleg nem látszik, hogy az Európai Unió vezetése ilyen irányba mozdulna.

A kőolajról még nem beszéltünk. Ott hogyan állunk?

A százhalombattai és pozsonyi finomítók technológiai okokból orosz eredetű olajjal működtethetők hatékonyan. Az is jelentős költségnövekedéssel járna, ha kizárólag az adriai útvonalra kellene átállni, mivel ez jelenleg Európa egyik legdrágább tranzitútvonala. Emellett az ellátásbiztonsági kockázatok is erőteljesebben jelentkeznének, hiszen a Barátság kőolajvezetéken kívül ez az egyetlen elérhető forrás Magyarország számára.

Folynak tárgyalások a horvátokkal a tranzitdíjak mérséklésére?

Igen, folyamatosak az egyeztetések a Mol és a horvát JANAF között. Egyelőre azonban egy helyben járnak, nem látszik előrelépés a kérdésben. Érdemes hozzátenni, hogy a magyar vállalatnak egyéves futamidejű szerződése van, azt minden évben újra kell tárgyalni. Ez önmagában ellátásbiztonsági kockázatot jelent. Szlovákia is nagyon hasonló cipőben jár: a lépéssel a két ország egyetlen csővezetékre bízná a teljes üzemanyag-ellátását, ami nyilvánvalóan nem megnyugtató helyzet.

A kormány számításai szerint a leválás 800 milliárd forint körüli összegű többletköltséget jelentene. Tudná részletezni, hogy ez miből áll össze?

Becslésünk szerint a teljes leválás évente körülbelül 800-850 milliárd forint plusz költséget jelentene, ami több összetevő együttes hatásából áll össze. Egyrészt az orosz források kivonásával kevesebb gáz lenne az európai piacon, ami a kínálati-keresleti dinamikák miatt növelné az árakat az irányadó holland TTF gáztőzsdén. Jelenleg mintegy 35 eurós gázárakról beszélünk, ami bár a válsághoz képest alacsony, de globális összehasonlításban még mindig magasnak számít, pl. az amerikai tétel többszöröse.

Emellett a földgázt sokkal távolabbról, összetettebb módon és több közvetítőn keresztül lehetne csak beszerezni. Az LNG esetében a szállítás önmagában jelentős költséget jelent, ezt követi az újragázosítás folyamata, majd a végső árat tovább növelik a tranzitáló országok által felszámított díjak is. Mindez jól mutatja, hogy ez egy soktényezős, bonyolult rendszer.

Ezzel szemben az orosz földgáz esetében lényegében csak azt kell figyelembe venni, hogy milyen áron érkezik meg a gáz a magyar határhoz. A földgáz mindmáig a legnagyobb árbefolyásoló tényező az áramköltségekben, az árnövelő hatást a villamosenergia-piac is megérezné.

A többletköltség hozzáadódna a Rezsivédelmi Alaphoz? Ez jelenleg 880 milliárd forint, amit a 2025-ös költségvetés erre a célra különített el.

Nem. A teljes orosz energiaembargó fenntarthatatlanná tenné a rezsicsökkentést. Azt a pénzt, amit most a rezsivédelemre fordítunk – a jövő évi büdzsé tervezete szerint is közel 800 milliárd forintot -, arra kellene költeni, hogy beszerezzük ugyanazt a mennyiségű, de összességében drágább energiát a piacon. Ha ez a brüsszeli terv megvalósul, a magyar családok rezsije megemelkedne, ami elfogadhatatlan.

A gáz és az kőolaj mellett fontos az atomenergia kérdése is, hiszen az EU azt ott is száműzné az orosz forrásokat.

Az atomenergia egy teljesen új terület, ami eddig nem szerepelt a dokumentumokban. Itt mind a fűtőanyag, mind az alkatrészek szállítását leállítanák. A régióban nem mi vagyunk az egyetlenek, akik orosz technológiájú atomerőművel rendelkeznek. Egy hosszú évtizedek óta üzemelő erőmű esetén a karbantartáshoz szükséges alkatrészek hiánya komoly nukleáris biztonsági kérdéseket vet fel. Alternatív fűtőelemekről lehet beszélni, de ezeknek van egy nagyon komoly, 2-3 évig tartó engedélyeztetési eljárásuk.

A Westinghouse fűtőelemeit Ukrajnában és Finnországban már használják, de az a kérdés is felmerül, hogy az amerikai cég tud-e annyi fűtőelemet gyártani, amennyi az összes érintett erőmű ellátásához szükséges lenne. Ez egy újabb beszállítói függőséget jelentene, ami a diverzifikáció szempontjából nem sokat segít. Emellett ott van a Framatome-mal kötött szerződésünk, ami önmagában kedvező, ugyanakkor a Németországba tervezett fűtőelemgyáruk kivitelezése elakadni látszik.

A már működő Paks I. és az épülő Paks II. projekt mellett a Portfolio is beszámolt arról, hogy a kormány érdeklődik kisebb moduláris reaktorok (SMR-ek) iránt. Hogyan illeszkedik ez a tervekbe?

Az SMR-ek véleményem szerint nagyon szépen elférnének a hazai energiarendszerben. Jelenleg még nincsenek működő SMR-ek Európában, és az engedélyeztetésük is időt vesz igénybe, de az áramfogyasztás növekedésével jó alternatívát jelenthetnek. Paks 2 után is szükség lesz további tiszta technológiákra, és az SMR-ek segíthetnek kielégíteni az egyre növekvő villamosenergia-igényt.

Ráadásul ott van még a rohamtempóban felfutó napelemkapacitás, valamint a bejelentett két új gázerőmű. Nem lesz ez túl sok?

Nem hiszem, hogy ez rossz pozíció lenne. Jelenleg éves szinten 20-25% az áramimportunk. Áprilisban csak 10 százalékban szorultunk behozatalra, a májusi előzetes adat sem sokkal magasabb, 13-14 százalék. A lakossági és ipari elektrifikációval az igények is nőnek, az elmúlt években legalább 3%-os volt a növekedés. Ha nettó exportőrök leszünk, az jó hír.

Közben egyre gyakrabban fordul elő, hogy az integrált európai árampiacon negatív áron kell az itthon megtermelt többlet energiát külföldre értékesíteni. Ez se jelent problémát?

Ezért indítottunk több tárolói programot, ezért kezdtünk el gyors ütemben fejleszteni. Ha el tudjuk tárolni az áramot, akkor áthidalhatjuk azt a problémát, hogy amikor süt a nap és bőséges a kínálat, akkor exportálunk, máskor pedig importálunk. A negatív árak a szél- és napenergia felfutása miatt alakulnak ki. Az Európai Unióban is egyre gyakoribb ez a jelenség, tavaly közel tízezer órában fordultak elő negatív áramárak a tagállamokban. Ezért is létfontosságú a tárolási képességeink növelése. Az akkumulátoros tárolói programunk eredményeként már jövőre mintegy 500 megawatt tárolókapacitásunk lesz.

A Nemzeti Energia- és Klímatervben egy gigawattnyi képességet céloztunk meg 2030-ra. Fontos, hogy a tárolók a meglévő csatlakozási pontokra települjenek, például napelemparkok mellé, hogy azok kihasználtsága minél nagyobb legyen. A Jedlik Ányos Energetikai Programban hamarosan elinduló újabb pályázattal is ebbe az irányba tereljük a befektetőket.

