Trump vámjai megütötték a legnagyobb amerikai kikötőt – 19%-os zuhanás az importban

Májusban 19%-kal esett vissza az importforgalom az Egyesült Államok legnagyobb tengeri kereskedelmi csomópontján keresztül – a drasztikus visszaesés Donald Trump vámháborújának közvetlen következménye. A Los Angeles-i kikötő vezetője szerint a hatások néhány hónapon belül az amerikai boltok polcain is érezhetők lesznek.

Az Egyesült Államok legforgalmasabb kereskedelmi kikötőjén keresztül érkező importvolumen 19%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest

– Donald Trump elnök vámintézkedéseinek következményeként.

„Szezonálisan is lassú most az időszak” – mondta Gene Seroka, a Los Angeles-i kikötő ügyvezető igazgatója pénteken újságíróknak. Seroka figyelmeztetett, hogy az amerikai vállalkozásokat magas vámok és bizonytalanság sújtja, holott jellemzően most indulna a csúcsszezon – ennek hatásai pedig pár hónapon belül az üzletekben is látszani fognak.

„Már túlvagyunk a nyári divatáru időszakán, most az iskolakezdési, halloweeni és év végi ünnepi időszakra készülünk” – mondta Seroka. „Az ezekhez az időszakokhoz szükséges áruknak mostanra már itt kéne lenniük. Ezt viszont nem látom a készletszintekben.”

A forgalom visszaesésének hátterében elsősorban a Kínával üzletelő importőrök és kiskereskedők állnak, akik Trump kereskedelmi háborúja miatt bizonytalan helyzetbe kerültek. Áprilisban a kínai termékekre kivetett vámok elérték a 145%-ot – ezek a szállítmányok májusban érkeztek meg Dél-Kaliforniába.

Bár az importforgalom ideiglenesen ismét emelkedhet, ha az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodás nyomán a legmagasabb vámokat mérséklik,

a kínai árukra kivetett terhek továbbra is sok cég számára elviselhetetlenek.

„A végén az a helyzet, hogy most másfélszer annyiba kerül kínai árut venni, mint az év elején, és ez minden termékkategóriát drágít” – mondta Seroka.

Májusban a Los Angeles-i kikötőben összesen mintegy 717 ezer konténernyi áru (TEU) fordult meg – ebből körülbelül 356 ezer volt import, ami 19%-os csökkenés az előző hónaphoz és 9%-os visszaesés 2024 májusához képest.

Az export is gyenge: alig több mint 120 ezer konténer hagyta el a kikötőt, ami már a hatodik egymást követő hónap, amikor az előző évhez képest visszaesés mutatkozik. Seroka szerint ennek oka főként a más országok által bevezetett megtorló vámintézkedések, különösen az amerikai mezőgazdasági és ipari termékekkel szemben.

