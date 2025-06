Újra eladó a Dunaferr

Másodszorra is nyilvános részvételi felhívással fordult a befektetők felé az egykori Dunaferr kohójával bíró Duna Furnace Kft. felszámolója – írta meg a HVG a keddi cégközlöny alapján.

A tavaly ősszel fizetésképtelenné vált vállalatot, pontosabban annak életképes eszközeiből létrehozandó kft.-t áprilisban egyszer már meghirdette a felszámoló, de akkor nem érdeklődött iránta egyik reménybeli befektető sem.

A testvércég, a hengerművel rendelkező Dunarolling Kft. hasonló felhívására ugyanakkor ketten is befutottak: az Ukrajnának is fegyvereket szállító, hadiipari cseh CSG nevű társasághoz kapcsolható csehországi alapítású Dunaferr Steel Rolling a. s., és a kínai állami Hangzhou CIEC Group, amelynek Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban is vannak csápjai.

Habár szakértők szerint a kohót alapanyag híján aligha éri meg újraindítani, minden csak ár kérdése: meglehet, az említett cégek „kettő az egyben” alapon vinnék az egész életképes Dunaferr-örökséget, feltéve, hogy kellően alacsony az ár – írta a HVG. (Szakértők szerint annak roppant kicsi a valószínűsége, hogy a kohó iránt hirtelen valaki más is elkezd érdeklődni.)

Mint korábban megírtuk, a Dunaferr két utódcége, a Dunarolling és a Duna Furnace hamarosan csoportos létszámleépítést hajt végre, több száz dolgozó érintettségével. A munkáltatók május második felében adták át a felmondásokat.