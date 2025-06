Kegyetlen őszinteséggel beszélt az Amazon vezére

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója nyíltan beszélt arról, hogy a generatív mesterséges intelligencia csökkenteni fogja a vállalat irodai munkaerő-állományát a következő években - számolt be a Techspot

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Az alkalmazottaknak küldött üzenetében Jassy a generatív mesterséges intelligenciát "életünk egyedülálló" technológiájának nevezte, amely alapvetően megváltoztatja az ügyfelek és vállalkozások lehetőségeit.

Ahogy egyre több generatív MI-t és ügynököt vezetünk be, meg fog változni a munkavégzés módja. Bizonyos jelenlegi munkakörökben kevesebb emberre lesz szükség, míg más típusú munkakörökben többre

- fogalmazott a vezérigazgató.

Jassy elárulta, hogy az Amazonnak már több mint 1000 generatív MI-szolgáltatása és alkalmazása van fejlesztés alatt vagy már elkészült, és továbbiak is várhatók.

Az Amazon az egyik olyan technológiai óriás, amely teljes mértékben elkötelezte magát a mesterséges intelligencia mellett. Jassy tavaly kijelentette, hogy ez a technológia olyan jelentőségű lehet, mint a felhőalapú számítástechnika vagy az internet, és idén 100 milliárd dollárt szán a fejlesztésére.

A vezérigazgató tanácsokat is adott az aggódó munkavállalóknak:

legyenek kíváncsiak a mesterséges intelligenciára, képezzék magukat, vegyenek részt workshopokon és tréningeken, használják és kísérletezzenek a mesterséges intelligenciával, amikor csak tudnak.

Nem csak az irodai dolgozókat érinti az új technológia térhódítása. Az Amazon az elmúlt években több százezer robotot vezetett be raktáraiban, és a legújabb AI-vezérelt modellek már tapintásérzékelővel is rendelkeznek. A vállalat humanoid robotokkal is kísérletezik a kiszállítási műveleteiben.

Azoknál, akiket nem váltanak ki mesterséges intelligenciával, a technológia gyakran nem könnyíti, hanem nehezíti a munkát. A szoftverfejlesztőkre hatalmas nyomás nehezedik, mivel a vezetők magasabbra emelik az elvárásokat és szűkítik a határidőket, arra ösztönözve a mérnököket, hogy AI-alapú eszközöket használjanak a tempó tartásához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio