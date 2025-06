Fejest ugrott a dollártengerbe Magyarország – Jó üzletet kötött?

Ha igazak a sajtóhírek (hivatalos kommunikáció csak a jövő hét elejére várható), akkor 4 milliárd dollár értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország három különböző futamidő mellett. A lépés nem meglepő azt követően, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a múlt héten bemutatta módosított finanszírozási tervét, melyben a korábbinál nagyobb összegű deviza forrásbevonás szerepelt a költségvetés vártnál magasabb pénzforgalmi hiánya miatt. A részletek ismerete nélkül arra nehéz válaszolni, mennyire kötött jó üzletet Magyarország, de a kötvényekre jelentős volt az érdeklődés, és az árazás is kedvezőnek tűnik elsőre.

Megint a devizapiacra lépett ki Magyarország

Hétfőn dollárkötvények értékesítésével lépett a piacra az ÁKK, az öt-, tíz- és harmincéves papírokra vonatkozó tranzakció azonban várhatóan csak a napokban zárul le, így hivatalos közlemény is akkor várható róla. A jelenleg elérhető adatok alapján azonban össze lehet rakni a képet.

A Reuters adatai szerint a három sorozatot eredetileg a hasonló futamidejű amerikai állampapírok hozama felett 175-235 bázispontos hozammal tervezte eladni az adósságkezelő, majd a kereslethez igazodva ez a felár 30-40 bázisponttal szűkült. Így a Bloomberg beszámolója szerint a végső árazás az alábbiak szerint alakult:

az ötéves kötvény az amerikai hozam felett 145 bázisponttal,

a tízéves papír 175 bázisponttal,

míg a harmincéves 195 bázisponttal kelt el.

Ez persze önmagában nem sokat mond, legfeljebb annyi derül ki belőle, hogy a 125-130 bázispontos magyar adóskockázati felár (CDS) felett kellett egy kicsivel fizetnünk. A CDS felár általában jól jelzi azt, mennyire kockázatos egy adott ország, ezért kiindulási alapként használható egy ilyen tranzakciónál.

A vonatkozó amerikai hozamszinteket figyelembe véve

dollárban 5,4-6,9 százalékos lehet a kötvények hozama.

Most éri meg euróra cserélni

Első ránézésre nem tűnik kimondottan olcsónak a dollárkötvény, hiszen a tízéves hozam jelenleg forintban 7,1%, vagyis legfeljebb 170 bázispontos különbségért vállalná az ÁKK a devizakockázatot. Azonban fontos tudni, hogy az adósságkezelő

minden devizaforrást euróra cserél (swapol), így alakul ki a végleges hozam.

Vagyis nem csak a dollárban számított forrásbevonás költségét, hanem az euró-dollár swapot is figyelembe kell venni, ez pedig most kifejezetten kedvező, hiszen a 4,25-4,5%-os amerikai kamatszint lényegesen magasabb, mint az eurózóna 2,4%-os irányadó rátája, illetve a dollár is sokat gyengült az utóbbi időszakban.

Vagyis a tényleges hozam a fentieknél lényegesen alacsonyabb lehet, becsléseink szerint 3,8-5% között futamidőtől függően.

Ez reálisnak is tűnik hiszen a hozamfelárakat figyelembe véve és a hasonló futamidejű német kötvényekkel számolva euróban is 3,5-5%-os hozam mellett tudott volna kibocsátani kötvényeket Magyarország.

Így pedig a 200-300 bázispontos különbség mellett már megérhette a dollárkibocsátás. Jogos kérdés, hogy akkor miért nem egyből euróban lépett a piacra az ÁKK. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy érdemes fenntartani a jelenlétet a dollárpiacon is, ott ugyanis más típusú befektetőket is el tudnak érni, elsősorban amerikai intézményi szereplőket. A mostanit megelőzően utoljára 2024 januárjában, vagyis közel másfél éve volt dollárkötvény-kibocsátás, így most aktuális volt egy friss sorozat.

Olcsó vagy drága volt a forrásbevonás?

Még egy szempontból érdemes megnézni a mostani dollárkötvény költségeit: az utóbbi hónapok hasonló hazai és nemzetközi kibocsátásaihoz viszonyítva. Ahogy említettük, dollárban utoljára majdnem másfél éve léptünk ki a piacra, így az nem tekinthető relevánsnak. Euróban utoljára idén januárban bocsátottunk ki 10 és 15 éves papírokat, akkor a rövidebb hozama 4,5% volt, a swapolás után most is hasonló szinten lehet a végleges hozamszint.

Ha a régiós országokhoz viszonyítva nézzük, akkor figyelembe kell venni, hogy a lengyel CDS-felár lényegesen alacsonyabb, a román viszont magasabb, mint a magyar. Csehország ritkán lép piacra devizakötvénnyel, idén még nem volt ilyen tranzakciójuk. Ha az év eleje óta látott kibocsátásokat hasonlítjuk össze, akkor dollárban bocsátott ki kötvényt Lengyelország és Románia is.

Látható, hogy a románok februárban 12 éves papírt adtak el 7,5%-on, ami lényegesen magasabb a magyar 10 éves 6,2%-ra becsült hozamánál. Azonban azt hozzá kell tenni, hogy akkor még a román elnökválasztás előtt voltunk, ami fokozta a kockázatokat délkeleti szomszédunknál. A lengyelek viszont januárban majdnem 100 bázisponttal alacsonyabb dollárhozam mellett adtak el szintén 10 éves papírt, ami a két ország befektetői megítélése alapján reális.

Ha az idei eurókötvény-kibocsátásokat nézzük meg, akkor is hasonló kép rajzolódik ki, a lengyelek valamivel olcsóbban, a románok viszont lényegesen drágábban tudtak forrást bevonni a piacról.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy kifejezetten előnyös döntést hozott Magyarország a mostani dollárkötvény-kibocsátással, ezt mutatja a befektetői érdeklődés is, hiszen a hírek szerint az összesen 4 milliárd dolláros kibocsátásra 14 milliárd felett volt az ajánlatok összege. 200-300 bázispontos hozamkülönbség mellett már lehet azt mondani, hogy lényegesen olcsóbb devizában eladósodni. Azt persze hozzá kell tenni, hogy a devizaadósságnak vannak egyéb, nehezen számszerűsíthető költségei. Ilyen lehet például az, hogy épp a mostani dollárkötvénnyel emelkedik a 30%-os szint fölé a deviza részarány a teljes adósságon belül. Kérdés, hogy a befektetők és a hitelminősítők hogyan értékelik majd ennek a szintnek az átlépését, erre most még nem tudunk válaszolni.

Egyébként, ha a központi költségvetés legfrissebb elérhető, április végi adósságához hozzáadjuk a 4 milliárd dollárnak megfelelő mintegy 1400 milliárd forintot, akkor azzal a teljes adósság összege először lépné át a 60 ezer milliárd forintot, de ami ennél fontosabb, hogy 32,2%-ra emelkedne a deviza részaránya. Az ÁKK várakozásai szerint ez az év második felében csökkenni fog, az év végére 30,2%-os arányt vetítettek előre. Egy ilyen kismértékű átlépés még valószínűleg nem váltana ki komolyabb piaci reakciót, így egyelőre ettől sem kell tartani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images