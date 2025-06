Toxintermelő kékalgák - Kiderült, hogy biztonságos-e most a Balatonban fürödni

Az algavirágzás miatt nem kellett strandot bezárni a nyár elején a Balaton nyugati partján, a nagy szél pedig mostanra már kitakarította a vizet - a hét elején, Balatonszepezdnél még egészen nagy mennyiségben vettek észre algásodást, és akik a strandon bementek a vízbe, még a parttól 50 méterre is ezt tapasztalták.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vezető vízhigiénés szakértője azonban az InfoRádióban nyugtatott:

a Balatonban, a Velencei-tóban és a Tisza-tóban is biztonságosan lehet fürdőzni.

Vargha Márta közölte: a 2024-es év adataival kiegészülve elkészült az NNGYK elemzése a hazai természetes vizek minőségéről. Négy év teljes adatsorát, összesen 16 eredményt vettek figyelembe, melyekből kiderült, hogy 96,5 százalékban jó vagy kiváló minőségűek a vizeink, amelyek túlnyomó többsége strandolásra alkalmas.

A szakértő hozzátette:

a Balatonnál jelenleg nincs kifogásolt strand.

A korábbi években az volt a tapasztalatuk, hogy elsősorban a folyóinkon voltak kifogásolt minőségű fürdőhelyek, de ez a tendencia változóban van, most már inkább a kisebb méretű fürdőtavak vizének minőségével kapcsolatban érkeznek bejelentések.

Vargha Márta megerősítette: az elmúlt napokban a Balaton nyugati részéről algavirágzásról érkeztek hírek. A tó vizének elszíneződését a köznyelvben kékalgáknak nevezett baktériumok elszaporodása okozza. A bejelentők spenótzöld vagy élénkzöld elszíneződésről számoltak be, illetve arról is, hogy csökken a látótávolság a vízben, sőt egyesek habzásra is figyelmesek lettek.

A vízhigiénés szakértő megjegyezte: bizonyos kékalgafajok toxinokat termelhetnek, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki a rájuk érzékeny embereknél. Arról azonban nincs tudomásuk a szakértőknek, hogy most toxinok jelentek volna meg a Balaton vizében. Ezzel együtt Vargha Márta azt tanácsolja, ne fürdőzzünk olyan vízben, amely elszíneződött vagy nem átlátható.

A kijelölt fürdőhelyeken mindig mintát vesznek, és ez alapján fogalmaznak meg ajánlásokat, szükség esetén pedig az érintett strand bezárásáról is dönthetnek az illetékesek. „Jelen esetben nem volt szükség strandbezárásra egyik helyszínen sem,

és a múlt heti hűvösebb, szelesebb idő kedvezőnek bizonyult ebből a szempontból, ugyanis a szél teljes mértékben véget vetett a tömeges algaburjánzásnak

– magyarázta a szakértő.

Vargha Márta hozzátette: a hazai természetes vizek fürdőhelyeiről már befutottak az idei első, szezon előtti minták is, és a túlnyomó részük kedvező, a rosszabb vízminőség pedig csak átmeneti jelenség volt. Az adatok megtalálhatók az NNGYK honlapján, ahol folyamatosan frissítik azokat.

Címlapkép forrása: Portfolio