Fellázadtak a német autógyárak: egy fontos céldátum van veszélyben

A német autóipari lobbi továbbra sem tett le arról, hogy megakadályozza a belső égésű motorok 2035-ös uniós tilalmát, miközben a tengerentúlon Donald Trump már érvénytelenítette is a hasonló kaliforniai terveket. Szakértők szerint a célkitűzés körüli csata nagyrészt szimbolikus, mivel az elektromos autók legújabb technológiai fejlesztéseire és árcsökkenéseire tekintettel nem valószínű, hogy egy évtized múlva a fogyasztók még tömegesen szeretnének hagyományos meghajtású autót vásárolni.

A legújabb értékesítési statisztikák alapján a villanyautók értékesítései Európában ismét emelkednek a tavalyi lassulást követően. A német autógyártók legfontosabb szövetsége, a VDA egy június 6-án nyilvánosságra hozott tízpontos terv keretében lényegében

a belső égésű motorral hajtott új autók értékesítésére vonatkozó 2035-ös uniós tilalom visszavonását követeli Brüsszeltől,

ezzel felélesztve a témáról zajló fel-fellángoló vitát. A VDA nemcsak a német autógyártó csoportokat, a VW-t, a Mercedes-t és a BMW-t foglalja magában, hanem az ország beszállítói iparágának számos vállalatát is, amelyek közül sok a belső égésű motor technológiára specializálódott, és kevés lehetőségük van a túlélésre egy tisztán elektromos autópiacon.

A VDA és néhány autógyártó állítása szerint a belső égésű motorok technológiája jelenti a kontinens versenyelőnyét a kínai autógyártókkal szemben, amelyek ugyanakkor az elektromos járműtechnológia terén előrébb járnak. Egy új kutatás alapján a német autóipari beszállítók szerint a kínai versenytársak behozhatatlan előnyben vannak a kulcsfontosságú elektromos járműtechnológiák terén, és a piaci erőviszonyok radikális átrendeződésére számítanak, melynek során a kínai versenytársak jelentős részesedéseket szerezhetnek meg.

A német autóipari lobbiszervezet a 2035-ös 100%-os kibocsátáscsökkentési célt 90%-ra kívánja mérsékelni a személyautókra, illetve kishaszongépjárművekre vonatkozóan.

Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi szabályozással szemben 2035 után is lehetne benzines és dízeles modelleket értékesíteni az újautópiacon, és akár az eladott járművek 10%-át is belső égésű motor hajthatná.

A lobbiszervezet a plug-in hybrideknek (PHEV) is szerepet szánna 2035 után, és javaslata szerint egy bizonyos darabszámig üzemanyag-használattól függetlenül nulla kibocsátású járműként lennének regisztrálhatók (annak ellenére, hogy több típusra kiterjedő tesztek eredményei szerint a PHEV-ek több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint azt a gyártók hirdetéseikben állítják).

Az emissziós szabályozás lazításából adódó nagyobb szén-dioxid-kibocsátást a szervezet a hagyományos belső égésű motorokban is égethető megújuló (szintetikus és bio-) üzemanyagok arányára vonatkozó ambiciózusabb célkitűzések meghatározásával ellensúlyoznák, bár ezek előállítása költséges, és csak korlátozott mennyiségben lehetséges.

Az iparági szervezet állásfoglalása szerint az autóipar támogatja a párizsi klímacélokat, de az iparágra vonatkozó emissziós szabályozásnak való megfelelést nem segítik elő elégséges politikai intézkedések, ezért nem teljesíthető.

A klímacélokat stratégiailag össze kell kapcsolni a versenyképesség megőrzésével,

a keretfeltételek javítását pedig a lehető leggyorsabban végre kell hajtani - fogalmaz a VDA, hozzátéve, hogy a rugalmasság és a technológiai nyitottság a versenyképesség központi pillérei.

A tiszta technológiákra való átállás és a versenyképesség összekapcsolásának szándéka összhangban van az Európai Bizottság terveivel is, a cél elérése érdekében alkalmazandó eszközök ügyében viszont már nincs ekkora egyetértés a német autóipari szervezet és Brüsszel között. A VDA szerint ahelyett, hogy újabb terheket rónánk az iparra és a fogyasztókra, inkább az ösztönzőkre és a kedvező helyszíni feltételekre kellene összpontosítani, míg az uniós szabályozások egyszerre alkalmazzák mindezen eszközöket.

A német autóipari lobbiszervezet azzal is érvel, hogy a flottaszabályozások felülvizsgálata során

figyelembe kell venni az új valóságot, miszerint az elektromobilitás felfutása elmarad a várakozásoktól,

az ellátási láncok ellenálló képessége hiányzik, és Európának sürgősen fel kell zárkóznia a nemzetközi versenyben, a legutóbbi, áprilisi értékesítési statisztikák szerint ugyanakkor a tavalyi lassulás után az elektromos járművek eladásai Európában ismét nőnek. Világszinten pedig idén várhatóan már négyből több mint egy eladott új autó elektromos lesz, értékesítési arányuk pedig 2030-ig meghaladhatja a 40%-ot az újautópiacon.

Az Agora Verkehrswende környezetvédelmi agytröszt szerint a javaslatok elfogadása jelentős lassuláshoz vezetne az elektrifikációs folyamatban - amiben Európa amúgy is lemaradásban van -, és ez nem csak a klímacélok elérést, hanem a német ipar hosszú távú versenyképességét is veszélyeztethetné. A javasolt szabályozási könnyítés elfogadása esetén az Európában futó autók karbonemissziója akár 31%-kal is magasabb lehet a jelenlegi célértéknél a 2030-2050-es időszakban a Transport&Environment szerint.

A BDEW energiaipari lobbicsoport közlése szerint Németország elektromos töltőinfrastruktúrája fejlett, és

jelenleg elsősorban a használatához szükséges járművek hiányoznak.

Álláspontjuk szerint az ország közlekedési ágazatában sürgősen hatékony ösztönzőkre van szükség a CO2-kibocsátás csökkentése érdekében, és üdvözölték a kormány bejelentését, amely lehetővé teszi az új céges elektromos járművek beszerzésére vonatkozó, akár a vételár 75%-ára rúgó adókedvezmény igénybevételét.

A belső égésű motorral felszerelt új autók értékesítésére vonatkozó 2035-ös határidő kulcsfontosságú része az EU zöldmegállapodásának (Green Deal), melynek célja, hogy az évszázad közepére a klímasemlegessé tegye az Unió gazdaságát. A klímapolitikai célkitűzések, köztük az autóiparra vonatkozó 2035-ös terv azonban fokozódó politikai támadások kereszttüzébe kerültek.

Az alig több, mint egy hónapja példátlan körülmények között hivatalába lépett Friedrich Merz német kancellár kereszténydemokratái a 2035-ös szabály újragondolását szorgalmazzák, és ebben nem csak az Európai Parlament konzervatív törvényhozói, hanem olyan országok is támogatják őket, amelyek jelentős autóiparral rendelkeznek, mint Lengyelország és a Csehország - emlékeztet a Politico. A német konzervatívok az idei előrehozott választások előtt a tilalom visszavonását követelték, de ez végül nem került be a pártja és a Szociáldemokraták (SPD) közötti koalíciós megállapodásba, vélhetően utóbbiak eltérő álláspontja miatt, akik a VDA követeléseit is elutasították.

Nem csak Európában folyik politikai küzdelem az autóipar jövőjét meghatározó emissziós szabályozások ügyében, hanem a tengerentúlon is.

Donald Trump elnök csütörtökön határozatban semmisítette meg Kalifornia állam azon tervét,

amely klímapolitikai és egészségvédelmi megfontolásokból szintén 2035-től betiltotta volna a hagyományos meghajtású új autók értékesítését, az országban elsőként.

Kalifornia - melynek tervét 11 másik állam is átvette - bejelentette, hogy nem hagyja annyiban a dolgot, és bíróságon támadja meg Trump külföldi autógyártók lobbitevékenysége által is támogatott döntését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images