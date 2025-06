Jön az MNB döntése, de már most fel merjük írni egy cetlire, mennyi lesz a kamat

Beke Károly 2025. június 23. 07:00

Gyakorlatilag borítékolható, hogy a Monetáris Tanács keddi ülése után is marad az eddigi 6,5%-os alapkamat – derül ki a Portfolio elemzői felméréséből. A szakemberek szerint legkorábban ősszel lesz lehetősége a jegybanknak csökkentenie a kamatszintet, de akkor is legfeljebb egy 25 bázispontos vágás férhet bele, ha kedvezően alakulnak a körülmények. Érdekességek azonban már most is jöhetnek, hiszen megjelenik az MNB friss makrogazdasági előrejelzése, ami a középtávú prognózist tartalmazza.