Mutatjuk, hol lehet ma a legolcsóbban tankolni

Az iráni-izraeli konfliktus kirobbanását követően megugrott a kőolaj világpiaci ára, ezt aránylag gyorsan lekövették a hazai üzemanyagárak is. A literenkénti 600 forintos lélektani határt átlépve egyre tudatosabban állnak az autósok a tankoláshoz, ezért most megnéztük, hogy jelenleg hol lehet a legolcsóbban benzint és dízelt tankolni Magyarországon.

Lélektani határhoz ért a benzin ára

Június 13-án tört ki a háború Izrael és Irán között, és bár jelenleg úgy néz ki, hogy az amerikai behatásnak is köszönhetően gyorsan véget érhet a konfliktus, a piacokat ez alatt a rövid idő alatt is megviselte a konfliktus. A tőzsdéken még nem is vetett nagy hullámokat a történet,

a nyersolaj világpiaci ára azonban nagyot emelkedett, és ezt lekövették idővel a hazai üzemanyagárak is:

a benzin 10 forinttal drágult június 13 óta,

10 forinttal drágult június 13 óta, a gázolaj literenkénti ára pedig 21 forinttal emelkedett ezalatt.

Bujdos Eszter, a holtankoljak ügyvezetője a Portfolio-nak rámutatott: egy ilyen meredek áremelkedést követően, a 600 forintos lélektani határt átlépve a fogyasztók egyre tudatosabbá válnak, és keresik a legolcsóbb tankolási lehetőséget.