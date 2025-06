Autósok figyelem! - Fontos határidőre hívta fel a figyelmet a NAV

Aki elmulasztotta megfizetni a gépjárműadót, június 30-án éjfélig kérheti az automatikus öthavi pótlékmentes részletfizetést - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A határidő jogvesztő, az utána érkezett kérelmek nem teljesíthetők.

A kedvezmény pár perc alatt igényelhető, legegyszerűbben a NAV-Mobil alkalmazásban - fűzték hozzá.

A hivatal közlése szerint eddig 36 ezren éltek az automatikus pótlékmentes részletfizetés lehetőségével, ebből 30 ezren a NAV mobilalkalmazásában, a NAV-Mobilban. A hivatal mobilappjában benyújtott kérelmeket automatikusan – emberi közbeavatkozás nélkül – bírálja el a NAV, így az alkalmazásban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A döntést tartalmazó határozatot jellemzően még aznap kézbesítik az ügyfél tárhelyére. A NAV-Mobil – push üzenetben – figyelmeztet a részletfizetés előtti napon, hogy másnap esedékes a fizetés, amit legkönnyebben szintén az adóhivatal applikációjában lehet rendezni. A részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe, a likviditási problémával küzdő gazdálkodók fizetési könnyítést kérhetnek.

A NAV-Mobil a Google Play és App Store alkalmazásáruházakból tölthető le, és azon túl, hogy itt lehet a legegyszerűbben megfizetni a gépjárműadót, illetve ha szükséges, kérni az öthavi automatikusan járó részletfizetést, ellenőrizhető az adószámla, lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, és sok más hasznos információ, kalkulátor, adatbázis is elérhető - ajánlotta az adóhatóság.

Bár az automatikus, pótlékmentes részletfizetési kérelmet a legegyszerűbb a NAV-Mobilban igényelni, de be lehet nyújtani elektronikusan vagy papíralapon is. Elektronikusan a FAM01 űrlapon vagy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás használatával az AUTRESZ űrlapon lehet beküldeni. A papíralapú kérelmet levélben, vagy formanyomtatványon is el lehet juttatni a NAV-hoz - ismertették.

A gépjárműadó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ilyenkor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot - figyelmeztetett a hatóság!

A kérelem benyújtható még az AUTRESZ-nyomtatványon is, ennek részletei a 30.2. számú információs füzetben olvashatók - fűzték hozzá.

