Drámai helyzet sújtja az egész országot, ezt mindenki érezni fogja

A múlt heti hidegfrontok bár hoztak záporokat, zivatarokat, számottevő mennyiség csak az északnyugati országrészben esett, az aszály így hazánk döntő részén tovább súlyosbodott – írja elemzésében a HungaroMet. A folytatás is hőséget és száraz időt ígér, azonban a hét végén és a jövő héten lehet némi esély nagyobb területre kiterjedő esőre.

Tragikus térképeket közölt a HungaroMet, a meteorológiai szolgáltató adatai szerint a múlt heti zivatarok ellenére is hatalmas aszálytól szenvednek Magyarország területei.

A szervezet felhívja a figyelmet, hogy rendkívüli szárazság tombol hazánkban, az elmúlt 30 napban a középső országrészben nagy területen 5 mm alatt maradt a csapadék mennyisége. A 30 napos csapadékhiány jellemzően 30 és 80 mm közötti, míg a 90 napos csapadékhiány 50-120 mm.

A felső egy méteres talajréteg hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz,

ez alól csak az északnyugati országrész a kivétel, a nedvességtartalom a felszín közelében a 20%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom arányában, és a középső és mélyebb talajrétegekben is 30% alatt marad. A felső egy méteres rétegből 100-140 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest. 2022-ben ezek a számok hasonlóak voltak a keleti országrészben, a Dunántúlon, főként délnyugaton azonban jóval több nedvességet tartalmazott akkor a talaj. A mezőgazdasági aszály tovább fokozódott az elmúlt héten, hazánk döntő részét nagyfokú, az Alföldet már súlyos aszály jellemzi.

Az elmúlt 90 nap csapadékösszegének eltérése a sokéves átlagtól 2025. június 29-ig (mm). Forrás: HungaroMet.

Az őszi vetések is megsínylették a májusi, júniusi csapadékhiányt, a szokásosnál hamarabb beértek, megkezdődött az aratás. A kukoricát, a napraforgót és a szóját nagyon megviseli a csapadékhiány. Ilyen időben a kukorica mélyebbre hatoló gyökérzetet fejleszt, de az idén a mélyebb talajrétegekben is kevés nedvességet talál. Egyelőre még zöldek a levelek, a napraforgó helyenként már virágzik, de

nagyon rossz állapotban vannak a kultúrák, égető szükség lenne a csapadékra

– hívja fel a figyelmet a HungaroMet.

Mezőgazdasági aszályszint nyári kultúrákra 2025. június 29-én. Kép forrása: HungaroMet.

A Portfolio múlt héten megjelent elemzése szerint egyre inkább úgy tűnik, hogy a következő rövid időszak csapadékmennyisége az idei GDP-növekedést is nagyban befolyásolhatja. A napról napra súlyosbodó aszály komolyan fenyegeti a magyar mezőgazdaság idei teljesítményét, amely – az agrárium kis súlyának dacára – már a gazdasági növekedési kilátásokat is ronthatja.

Az országos csapadékhiány és a tartós hőség különösen az alföldi területeken okoz jelentős károkat, miközben a mezőgazdasági területek mindössze 2-3 százalékát öntözik rendszeresen. A vetésszerkezetben jelentős szerepet játszó búza esetében is lehet mennyiségi csökkenés a mostani időjárás miatt, az igazi vesztes viszont a kukorica lehet: ha nem jön érdemi eső pár napon belül, a kukorica várható termésének fele is odaveszhet, amely már az amúgy sem erős idei GDP-növekedési számokon is meglátszana.

