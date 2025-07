Idén is folytatódik a nyugdíjasok lecsúszása, semmit nem éreznek a bérnövekedésből

244 ezer forintra nőtt az átlagnyugdíj, ez 5,1%-kal magasabb az előző év azonos havi adatánál – derül ki a KSH publikációjából. Közben a bérek jóval nagyobb növekedést mutattak az év első hónapjaiban, de ebből a nyugdíjasok nem részesülnek, így borítékolható, hogy az idősek relatív anyagi leszakadása idén is folytatódni fog.

Egy év alatt 5,1%-kal nőtt az átlagnyugdíj

Májusban 244 077 forint volt az öregségi nyugdíjak átlagos összege, a mediánnyugdíj – azaz a „középen álló” nyugdíjas juttatása – ennél 11,6%-kal alacsonyabb, 215 615 forint volt, a friss adatokat a KSH tette közzé. Éves összevetésben 5,1%-kal nőtt az átlagnyugdíj, a mediánnyugdíj valamivel kisebb ütemben (4,9%) emelkedett, ami a nyugdíjasok közti jövedelmi egyenlőtlenségek enyhe növekedésére utal.

Az átlagnyugdíj növekedését két tényező okozza. Egyrészt tavaly május óta egy alkalommal, 2025 januárjában nyugdíjemelésben részesültek a jogosultak:

az idei évre a költségvetési törvényben tervezett infláció mértékével, 3,2%-kal nőttek a juttatások.

(Más kérdés, hogy ez feltehetően nem lesz elegendő az infláció követésére, ezért novemberben kiegészítő nyugdíjemelésre számíthatnak az idősek.) Másrészt a nyugdíjasok csoportja is cserélődik, minden hónapban új nyugdíjasok szerzik meg a jogosultságukat, közben egyes nyugdíjasok elhaláloznak: ez a cserélődési hatás is rendszerint növeli az átlagnyugdíjat, hiszen az újonnan megállapított nyugdíjak – a valorizációs szorzók sajátosságai miatt – évről évre gyorsabban növekednek, mint a régebb óta nyugdíjasok ellátmányai.

A KSH adataiból az is kiolvasható, hogy a nyugdíjasok széles rétege rendkívül alacsony összeget kap kézhez, 2025 januárjában több mint 440 ezer fő részesült havi 140 ezer forint alatti ellátásban. Ez a réteg a saját jogú nyugdíjban és ellátásban részesülő 2,27 millió főnek kb. egyötödét teszi ki. Velük szemben 77 ezren kapnak meglehetősen magas, havi 500 ezer forintot is meghaladó nyugdíjat, közülük is 14 ezren a legmagasabb, 700 ezer forintot is meghaladó nyugdíj-szinten helyezkednek el.

A 13. havi nyugdíj segít, mégis fájdalmas lemaradásban a nyugdíjasok

Sokat tárgyalt téma a nyugdíjasok relatív anyagi leszakadása az aktív dolgozó réteghez képest, erre a KSH hosszú időtávra visszanyúló adatsora is bizonyítékot szolgáltat. Látható, hogy a 2016-ban megindult jelentős bérnövekedés hatására a bérek „elhúztak” a nyugdíjaktól, 2010-től 2024-ig több mint 220%-os növekedést produkálva. Ezzel szemben a nyugdíjak – főként a "svájci" vagy más néven vegyes indexálás eltörlése okán – jóval kisebb mértékben emelkedtek, 2010-től 2024-ig nominálisan 172%-kal.

Még szemléletesebben látszik a probléma, ha az egy nyugdíjasra jutó átlagos ellátmány és a nemzetgazdasági átlagkereset hányadosát vizsgáljuk. A mutató a 2014-es csúcsán közel 67%-on helyezkedett el, azaz az átlagnyugdíj elérte az átlagbér kétharmadát. Ezt követően azonban meredek esés következett, így a 2020-as mélyponton alig 51%-os érték mutatkozott. Azóta a 13. havi nyugdíj bevezetésének köszönhetően valamivel javult a nyugdíjasok relatív pozíciója, sőt, a 2023-as évben előállt az a kivételes helyzet, hogy a nyugdíjak jóval nagyobb mértékben nőttek, mint a keresetek. (Ennek hátterében az inflációkövető nyugdíjemelési rend húzódik meg, 2023-ban két lépésben 18,6%-kal emelték a nyugdíjakat, mialatt az átlagkereset 14,2%-kal nőtt.)

Ezzel együtt is a legfrissebb, tavalyi adat szerint az átlagos juttatás alig 54,6%-át teszi ki a KSH által számított átlagbérnek.

A nyugdíjasok relatív anyagi lecsúszását várhatóan az idei évben sem sikerül megállítani. Az év eleji 3,2%-os nyugdíjemelésnek, valamint a bejelentett novemberi 1,3%-os kiegészítő nyugdíjkorrekciónak köszönhetően 2025-ben 4,5%-kal nőhetnek a nyugdíjak, eltekintve a cserélődési hatástól. Itt érdemes még megjegyezni a 30 ezer forintos, ősszel postázandó élelmiszer-utalványok ügyét is, hiszen a KSH statisztikája az ilyen alkalmi juttatásokat is figyelembe veszi – de ezek hatása minimális lesz, az éves juttatást kevesebb mint 1 százalékkal növelheti meg.

Ezzel szemben a bérdinamika jóval gyorsabbnak tűnik, a mostanáig megismert béradatok szerint a januártól áprilisig tartó időszakban a bruttó átlagkereset 9,4%-kal, a nettó átlagkereset 9,2%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A két tényező együttes hatásaként tehát 2025-ben is nőhet a nyugdíjasok és a keresők közti anyagi szakadék, és ezen sem a nyugdíjkorrekció, sem a nyugdíjas utalványok nem tudnak érdemben segíteni.

70 ezer forintnyi plusz juttatásra számíthatnak ősszel a nyugdíjasok

A nyugdíjasok idén ősszel két okból is plusz pénzhez jutnak, a Posta várhatóan szeptemberben kezdi kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, továbbá novemberben érkezhet a tervezett nyugdíjkorrekció. A nyugdíjkorrekció beépül a nyugdíjakba, azaz novembertől 1,3%-kal nőnek majd a nyugdíjak, ezenkívül az év első tíz hónapjára (plusz a 13. havi nyugdíjra) vetítve visszamenőleg is kifizeti a kormány a hiányzó emelést.

A mostani 244 ezer forintos átlagnyugdíj szintjén a nyugdíjkorrekció havi 3200 forint körüli emelést eredményez, ezt 12 hónappal megszorozva adódik, hogy az átlagnyugdíjban részesülők egyszeri 38 ezer forintot kaphatnak kézhez novemberben, decemberben pedig már 247 ezer forint fölé nőhet az átlagnyugdíj. Az élelmiszer-utalványok értékét is hozzászámítva mindösszesen 70 ezer forint körüli plusz juttatást kapnak a nyugdíjasok, de az utalványokra még két hónapot, a nyugdíjkorrekcióra még négy hónapot kell várniuk.

