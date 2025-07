Kíméletlen elemzés jött Magyarországról: ez nagyon messze van a repülőrajttól

A kiábrándító első negyedéves adat után kijelenthető, hogy a magyar gazdaság jelenleg messze van a miniszterelnök által említett repülőrajttól – derül ki a bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet (wiiw) kedden megjelent friss elemzéséből. Az intézet szakemberei szerint a magyar gazdaság mindössze 0,7%-kal növekedhet 2025-ben, a költségvetési hiány pedig a GDP 5 százaléka felett lehet.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásairól szól majd jelentős részben a Budapest Economic Forum konferencia október 7-én. Most még kedvezményesen lecsaphatsz a jegyekre!

Kedden publikálta friss nyári előrejelzését a bécsi székhelyű Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet, mely a kelet-közép-európai országokra készít rendszeresen elemzéseket. A mostani anyag Magyarországra vonatkozó fejezetének címében utalnak arra, hogy a gazdaság teljesítménye messze van a miniszterelnök által beharangozott repülőrajttól, sokkal inkább a botladozás folytatódik ("Hungary: so far from a ‘flying start’ – The stumbling continues").

Az intézet közgazdászai kiemelik, hogy az első negyedévben a magyar GDP jókora negatív meglepetést okozott 0,4%-os visszaesésével, melyért elsődlegesen az ipar és az építőipar, kisebb mértékben a mezőgazdaság volt felelős. A szolgáltató szektor 1,1%-os növekedése mentette meg a még nagyobb buktától a gazdaságot. Hozzáteszik, hogy a dezinfláció sem halad a várakozások szerint, hiszen júniusban 4,6%-ra emelkedett az inflációs ráta, miközben április végéig az egész évre tervezett költségvetési hiány több mint 70%-a teljesült.

Egyelőre nem látszanak jelei annak, hogy a kiábrándító gazdasági helyzet javulni kezdene

- írták a wiiw elemzői.

Szerintük a kormány által bevezetett árrésstopok csak elfedik a valódi inflációs nyomást, a jövő évi választások előtt pedig érdemi költségvetési konszolidációra sem számítanak. A második félév hozhat némi javulást a gazdaság teljesítményében elsősorban a korábban bejelentett nagy beruházások eredményeként. Ezzel együtt is

mindössze 0,7-os GDP-növekedésre számítanak 2025-ben a magyar gazdaságtól,

majd 2026-2027-ben valamelyest gyorsulhat az ütem 2% környékére, de még ez is elmarad a kormány 3-4%-os céljától.

Az elemzők szerint az infláció éves átlagban 5%-ra gyorsulhat idén, majd 2026-ban 4,5%-ra enyhülhet. A folyó fizetési mérleg egyenlege a következő két és fél évben a GDP 1,5-2%-a körül alakulhat. A költségvetés ingatag helyzetére már utaltak, a friss prognózis szerint

a 2024-es 4,9%-ról 5,3%-ra emelkedik a költségvetési hiány a GDP arányában, majd onnan jövőre sem fog csökkenni.

A wiiw szerint az MNB az év végéig 25 bázisponttal 6,25%-ra tudja majd csökkenteni az alapkamatot, onnan 2026-ban további kettő, 2027-ban pedig három vágás férhet bele. A forinttól érdemi gyengülésre számítanak a szakemberek, hiszen az idén szerintük 415, 2026-ban 425, majd 2027-ben 430 lehet az átlagos euró-forint árfolyam.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images