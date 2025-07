Fontos bejelentéseket tesz a kormány – Mutatjuk, milyen közlések várhatók!

Ma délelőtt 10 órától tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelita Kolostorban. A „Mit, miért tesz a kormány?” című sajtótájékoztatón várhatóan több aktuális intézkedésről – köztük a 3%-os első lakáshitelről, az állami cégeket érintő megtakarításokról és a költségvetési pályamódosításokról – ismertetnek részleteket. A kormányinfót élőben közvetítjük a Portfolio-n.

A kormány csütörtökön részleteket ismertethet az első lakásvásárlók számára bejelentett, 3%-os kedvezményes hitelprogramról.

Orbán Viktor közlése szerint a konstrukció "bárkinek, bárhol" elérhető lesz, ami széles jogosultsági kört sugall, és a gazdasági hatásokkal kapcsolatos kérdések sokaságát veti fel.

Várhatóan tisztázzák, pontosan milyen ingatlanokra, életkorra, jövedelmi helyzetre vagy lakásméretre vonatkozik a kedvezmény, és mekkora állami költségvetési teherrel jár majd a kamattámogatás.

A konstrukció technikai működése a Széchenyi Kártyához hasonlítható: a piaci kamat és a 3%-os kedvezmény közti különbözetet az állam állja a bankok felé. A mai Kormányinfón arra is választ várunk, hogy ez az intézkedés miként illeszkedik a korábbi, lakhatást érintő programokhoz – például a 2025 áprilisa óta érvényben lévő önkéntes kamatplafonhoz – és hogy ezzel valóban enyhülhetnek-e a lakhatási válság tünetei, vagy éppen tovább emelkednek az ingatlanárak.

Várhatóan részletesebb magyarázatot ad ma a kormány arra, hogy miért kellett elrendelni az állami cégeknél a személyi kiadások 5%-os csökkentését.

A döntés egyértelműen a költségvetési hiánykezelés része, és az év második felében már kézzelfogható megtakarítást kell eredményeznie – ennek fedezeteit ugyanis az érintett vállalatoknak év végéig be is kell fizetniük az államkasszába.

Az is kérdés, hogy a cégek hogyan hajtják végre a megtakarítást – elbocsátások, bércsökkentések vagy egyéb módon –, illetve hogy a 30 kivételt képező társaság esetében milyen szempontok alapján döntött a kabinet a mentességről. A rendelet komoly szankciókat is kilátásba helyez az esetleges nemteljesítésre, így fontos lesz, Gulyás Gergely milyen részleteket közöl a végrehajtásról és a monitoring mechanizmusról.

A Kormányinfón választ várunk arra is, mikor és milyen módon történik meg az idei költségvetés és a makrogazdasági pálya felülvizsgálata.

A hivatalos 2,5%-os növekedési cél szemben áll a piaci konszenzussal, amely 0,5–1% közötti GDP-bővülést jósol, miközben az ESA-hiány is a 4,1%-os célnál jóval magasabb, akár 5% körüli is lehet. Fontos kérdés, hogy a kormány módosítja-e ezeket a számokat hivatalosan is.

Orbán Viktor hétfőn jelezte, hogy a budapesti Pride-felvonulással kapcsolatban rendőrségi eljárások indulnak, de egyelőre nem világos, kik lehetnek az érintettek. A mai Kormányinfón tisztázódhat, milyen jogcímen és kik ellen indítanak vizsgálatot: kizárólag a szervezőkkel, vagy adott esetben a résztvevő civilekkel szemben is. A politikai és jogi következmények miatt ez kiemelt figyelmet kap.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. június 18-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.

