Kihirdették: Palotai Dániel lesz az MNB új alelnöke

Palotai Dániel, a korábbi főközgazdász és IMF-igazgatósági tag szeptembertől hat évig töltheti be az MNB alelnöki pozícióját, ahol a nemzetközi kapcsolatokért lesz felelős, de kiemelten fontosnak tartja a fogyasztóvédelem erősítését is.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint

Palotai Dánielt 2025. szeptember 1-jei hatállyal, hat évre a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé nevezte ki a köztársasági elnök,

a miniszterelnök javaslatára. A korábban az MNB főközgazdászaként és az IMF igazgatótanácsának tagjaként is dolgozó közgazdász a negyedik alelnöke lesz a jegybanknak Kandrács Csaba, Virág Barnabás és Kurali Zoltán mellett, a törvényi keretek nemrégiben elfogadott módosítása alapján.

A parlamenti meghallgatásán Palotai kiemelte: az MNB elsődleges feladata továbbra is az árstabilitás biztosítása, amit a jelenlegi gazdasági környezetben – magas infláció és fokozódó globális bizonytalanság mellett – adatvezérelt, óvatos és rugalmas monetáris politikával lehet elérni. A jelölt hangsúlyozta, hogy a jegybank kulcsszerepet játszik az inflációs várakozások lehorgonyzásában és a pénzpiaci stabilitás megőrzésében, miközben a jegybanki döntéshozatalban a klasszikus mutatók mellett előretekintő indikátorokra is támaszkodni kell. Megerősítette: megválasztása esetén a nemzetközi kapcsolatokért lesz felelős, és kiemelten fontosnak tartja a fogyasztóvédelem erősítését is.

