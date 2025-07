Lagarde: Az EKB elkötelezett a 2%-os inflációs cél mellett, akármi is történjék

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szerint az aktuális kamatszint megfelelő, a jegybank pedig „akármi áron” fenntartja a 2%-os inflációs célját. Bár a környezet bizonytalan, az árstabilitásban nem lesz kompromisszum – mondta a német ARD televíziónak adott interjúban.

Az Európai Központi Bank jelenlegi kamatpolitikája megfelelő, és az intézmény teljes mértékben elkötelezett a 2%-os inflációs cél mellett – mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke az ARD-nek.

„Az elszántságunk, az elköteleződésünk, a kötelességünk, hogy fenntartsuk az árstabilitást – és az árstabilitás körülbelül 2%-os inflációt jelent”

– fogalmazott a közszolgálati műsorszolgáltatónak pénteken. „Megtettük, amit kellett: az infláció most 2%, és ezt fenn is fogjuk tartani.”

„Elkötelezettek vagyunk a 2%-os cél mellett, és bármit megteszünk – hogy egy híres mondást idézzek –, hogy ez így is maradjon” – tette hozzá. „Jelenleg sok a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, de az árak terén biztosak és stabilak leszünk.”

A kamatpályáról szóló kérdésre Lagarde megismételte korábbi kijelentését: „Most jó pozícióban vagyunk.”

Az EKB 2024 júniusa óta nyolcszor csökkentette a kamatokat, de a piac most arra számít, hogy a hónap végén esedékes kamatdöntésen nem lesz újabb vágás. Mivel az infláció elérte a célértéket, a közgazdászok még egy idei kamatcsökkentést tartanak valószínűnek.

Arra a kérdésre, hogy a jövőben az euró leválthatja-e a dollárt mint a világ első számú tartalékvalutáját, Lagarde az „otthoni, európai hihetetlen potenciálra” hívta fel a figyelmet.

Felszólította a döntéshozókat, hogy tegyenek többet a gazdaság fellendítése érdekében.

„Egy valuta – például az euró – értéke nagyban függ a gazdaságunk erejétől, és erősebbé kell tennünk a gazdaságunkat” – mondta.

Címlapkép forrása: Shutterstock